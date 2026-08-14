Αυτοψία στο αιολικό πάρκο από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Αττικοβοιωτία – Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες

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Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες εντοπίστηκαν κατά την πρώτη αυτοψία στην περιοχή έναρξης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, κατόπιν παραγγελίας του κ. Ανακριτή Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για την διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών κατασκευής του εναέριου δικτύου που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) επικεντρώθηκε στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή από την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται η έναρξη της πυρκαγιάς.

Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενη από δέκα εξειδικευμένα στελέχη και Αξιωματικούς της Διεύθυνσης, μεταξύ των οποίων στελέχη με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα, παρουσία πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των κατηγορουμένων.

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς, με καταγραφή και αξιολόγηση όλων των τεχνικών στοιχείων και ευρημάτων.

Ως γνωστόν, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού, έχοντας επηρεάσει έκταση μεγαλύτερη των 110.000 στρεμμάτων. Από τη Βοιωτία επεκτάθηκε γρήγορα στη Δυτική Αττική, κατακαίοντας πολύ μεγάλες εκτάσεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε ενδεχόμενο διερευνάται και αξιολογείται, ενώ τα ευρήματα της σημερινής αυτοψίας θα συνεκτιμηθούν με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, των τεχνικών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει μεθοδικά και εντατικά την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστούν, με τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση.

Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες

Σύμφωνα με το ANT1, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες εντόπισαν ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες στο αιολικό πάρκο.

Όπως αποκαλύπτει το ίδιο, οι εξειδικευμένοι ερευνητές επικεντρώθηκαν και στο βάθος της πάκτωσης των ξύλινων πυλώνων αλλά και στις αποστάσεις των εναέριων γραμμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει μια ακόμα αυτοψία που με τη χρήση μηχανημάτων θα επικεντρωθεί στο βάθος της πάκτωσης των ξύλινων αγωγών του εναερίου δικτύου.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας, η εταιρεία του οποίου κατασκεύασε το δίκτυο, ο υπεύθυνος κατασκευής αλλά και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στον Κορυδαλλό.

Μιλώντας στον ANT1 ο δικηγόρος του επιχειρηματία υποστήριξε πως ο πελάτης απλώς εμπιστεύθηκε την εταιρεία του Δημάρχου, μια κατασκευαστική με μεγάλη εμπειρία στα συγκεκριμένα έργα εναέριων δικτύων.