Προς «σφράγιση» το αιολικό πάρκο από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία – Στο «μικροσκόπιο» κι άλλα έργα της εταιρείας του Δημάρχου Στυλίδας

Το αιολικό πάρκο από το οποίο φαίνεται, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα στοιχεία από τις έρευνες που έχουν γίνει για τα αίτια της πυρκαγιάς, ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που σχεδόν αφάνισε τη δυτική Αττική, οδεύει προς “σφράγιση”.

Σύμφωνα με τον ANT1, η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ζητά να “σταματήσει” η λειτουργία του πάρκου, αφού θεωρείται υπεύθυνο για την πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε Αττική και Βοιωτία.

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή Θήβας ο δήμαρχος Στυλίδας και ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του επίμαχου δικτύου ηλεκτροδότησης κι ο υπεύθυνος της κατασκευής.

Το αίτημα για τη σφράγιση απέστειλε προς την εισαγγελία Θηβών η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. «Προκειμένου να διασφαλιστεί πώς δεν θα υπάρξουν τυχόν προβλήματα από το ίδιο δίκτυο στο μέλλον, η γραμμή θα πρέπει να ελεγχθεί προτού επαναλειτουργήσει.»

Στον ANT1 μίλησαν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αντιλήφθηκαν την εστία φωτιάς πριν αυτή ξεφύγει και είδαν ότι έγινε τις πρώτες στιγμές. «Η εστία ήταν κάτω από ξύλινες κολώνες με τα καλώδια. Στο ίδιο σημείο περίπου που είχε ξεσπάσει και τον προηγούμενο μήνα. Την Παρασκευή όμως ο αέρας ήταν πολύ δυνατός.»

Ο Γιώργος Δούμας, δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Οι θέσεις του είναι απόκρουση της κατηγορίας ως νόμον και και ουσίας αβάσιμης. Δεν προκύπτουν, τουλάχιστον μέσω της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, ενδείξεις διάπραξης κατασκευαστικού λάθους εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στο συγκεκριμένο πρόσωπο».

Συνεχή προβλήματα

Η γραμμή τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου. Στις 27 του ίδιου μήνα ξεσπά η πρώτη πυρκαγιά. Τα προβλήματα σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν επαναλαμβανόμενα.

«Στις 20 Ιουνίου διαπιστώθηκε ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε δύο μηχανισμούς που συνδέουν το υπόγειο με το εναέριο δίκτυο του αιολικού πάρκου και είχαν γίνει εργασίες από την εταιρεία του δημάρχου», αναφέρει μάρτυρας.

Στο “μικροσκόπιο” κι άλλα έργα της εταιρείας του Δημάρχου Στυλίδας

Αποκαλυπτική μαρτυρία για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βοιωτία και Δυτική Αττική δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον και άλλα έργα που έχει κατασκευάσει η εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδας.

Πρόκειται για την κατάθεση ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδας που κατασκεύασε το επίμαχο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενημερώθηκε άμεσα από την πλευρά της ιδιοκτησίας του αιολικού πάρκου για την εκδήλωση πυρκαγιάς στο δίκτυο και του ζητήθηκε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για τη μεγάλη πυρκαγιά του Αγίου Βασιλείου με κάλεσε στο τηλέφωνο συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου, που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, και μου είπε πως έχει πιάσει φωτιά σε κάποιο από τα εναέρια δίκτυα του πάρκου και μου ζήτησε να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες. Το πρωί του Σαββάτου 01/08 ξεκινήσαμε για να πάμε στο σημείο και μας κάλεσε το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Ο συνάδελφός μου ηλεκτροτεχνίτης με ενημέρωσε πως θα γίνει αλλαγή κάποιων κατασκευών σε ορισμένους στύλους, για να επιτευχθεί καλύτερη τάνυση των αγωγών.»

Τα νέα αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις συνεχείς βλάβες που φέρεται να είχαν καταγραφεί στο συγκεκριμένο δίκτυο, προκαλούν έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον ποια άλλα δίκτυα έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδας, προκειμένου να ελεγχθούν και αυτά, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αντίστοιχων προβλημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα εκδήλωση πυρκαγιάς.