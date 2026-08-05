Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης ενός έτους στον 27χρονο τράπερ που έτρεχε με 182 χλμ./ώρα – Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος

Το μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εξαγοράσιμη, και αφαίρεση διπλώματος σε 27χρονο τράπερ που εντοπίστηκε να οδηγεί με 182 χλμ./ώρα στην ΠΑΘΕ. Ο νεαρός παραδέχθηκε το λάθος του, επικαλούμενος έκτακτο πρόβλημα υγείας προσώπου του περιβάλλοντός του, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εξαγοράσιμη, και αφαίρεση διπλώματος για τέσσερις μήνες, στον τράπερ που έτρεχε με 182 χλμ./ώρα στην ΠΑΘΕ.
  • Ο 27χρονος παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγνώμη, υποστηρίζοντας ότι ανέπτυξε ταχύτητα λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας προσώπου του περιβάλλοντός του.
  • Ο νεαρός άσκησε έφεση κατά της ποινής και αφέθηκε ελεύθερος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκιση ενός έτους, εξαγοράσιμη προς 15 ευρώ την ημέρα, αλλά και αφαίρεση διπλώματος για τέσσερις μήνες, στον τράπερ που έτρεχε με 182 χιλιόμετρα την ώρα στην ΠΑΘΕ.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 27χρονος παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξε, ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του περιβάλλοντός του, το οποίο αντιμετωπίζει έκτακτο πρόβλημα υγείας και πως ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά του.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και σήμερα Τετάρτη δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο νεαρός άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο τράπερ υπερέβη κατά 102 χιλιόμετρα την ώρα το όριο που ισχύει σε εκείνο το σημείο της ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Αυγούστου.

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