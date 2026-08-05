Βόρεια Καρολίνα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από τους πυροβολισμούς – Τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην κομητεία Κάσγουελ (Caswell County) της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια, ενώ ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται επίσης μεταξύ των νεκρών. Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke, σύμφωνα με το 13News Now.

Ο δράστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι όλα τα θύματα ήταν ενήλικες, ενώ δεν υπήρχαν παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς.

Ο σερίφης ανέφερε ακόμη ότι ο φερόμενος ως δράστης δεν διέμενε στην κατοικία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, αλλά εμφανίστηκε εκεί λίγο πριν από τους πυροβολισμούς. Για τις σχέσεις του με τα θύματα και τα κίνητρά του δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το τηλεφώνημα στο 911 έγινε από τον τραυματία

Το μακελειό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί σε κατοικία στην οδό Brooks Road, στην περιοχή Prospect Hill.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όλοι οι νεκροί σκοτώθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ ο άνθρωπος που επέζησε ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι αστυνομικοί διευκρίνισαν ότι η κλήση στο 911 δεν έγινε από περαστικό, αλλά από άτομο που βρισκόταν στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα

Την υπόθεση ερευνά το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Κάσγουελ, με τη συνδρομή του FBI, του Γραφείου Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας (SBI), της Τροχαίας της Βόρειας Καρολίνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Prospect Hill, των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας και άλλων τοπικών υπηρεσιών.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό»

Ο σερίφης χαρακτήρισε το περιστατικό μεμονωμένο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό.

«Παρακαλώ κρατήστε την οικογένεια στις προσευχές σας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν το επιτρέψει η πορεία της έρευνας.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία.