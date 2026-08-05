Αναστάτωση πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Καλιφόρνια – Ένοπλος συνελήφθη έξω από το γήπεδο γκολφ του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Καλιφόρνια, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Τζανίν Τζον Ταέλε, 38 ετών, εντοπίστηκε να κινείται στους χώρους του Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες, έχοντας στην κατοχή του όπλα και παράνομα πυρομαχικά.

Τον είδαν να φωτογραφίζει και να παρακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας

Το Γραφείο του Σερίφη του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο 38χρονος περιφερόταν στον χώρο του γηπέδου τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο, ενώ φαινόταν να παρακολουθεί τις προετοιμασίες και τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της άφιξης του Αμερικανού προέδρου, αναφέρει το BBC.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από αναφορά μυστικών ομοσπονδιακών πρακτόρων με πολιτικά, οι οποίοι θεώρησαν ύποπτη τη συμπεριφορά του.

Βρέθηκε με πιστόλι και απαγορευμένα πυρομαχικά

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας καταζητούνταν για υπόθεση ληστείας από άλλο αστυνομικό τμήμα της Καλιφόρνιας.

Πάνω του βρέθηκε γεμιστήρας 16 φυσιγγίων με κοίλες σφαίρες (hollow point), ενώ στο αυτοκίνητό του οι αρχές εντόπισαν:

γεμάτο πιστόλι,

επιπλέον γεμιστήρες,

πυρομαχικά απαγορευμένου τύπου.

Οι συγκεκριμένες σφαίρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαστέλλονται κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας πολύ μεγαλύτερη καταστροφή στους ιστούς.

Έφοδος στο σπίτι του

Τη Δευτέρα πράκτορες του FBI και της Κοινής Αντιτρομοκρατικής Ομάδας πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του στο Ντάουνι της Καλιφόρνιας.

Εκεί εντόπισαν:

τροποποιημένο τυφέκιο τύπου AR,

πιστόλι διαμετρήματος .45,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας,

μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών,

σημειωματάρια με, όπως ανέφεραν οι αρχές, «ανησυχητικές αναφορές».

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ο Ταέλε κατηγορείται για:

παράνομη οπλοφορία,

κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών,

κατοχή μη δηλωμένου τυφεκίου με κοντή κάννη, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους»

Ο βοηθός διευθυντής του FBI στο Λος Άντζελες, Πάτρικ Γκράντι, τόνισε ότι:

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, ιδιαίτερα μετά τις προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας του προέδρου Τραμπ».

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο ύποπτος σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που να σχετίζονται με απόπειρα δολοφονίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή του FBI, της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service) και των τοπικών αρχών, ενώ δεν αποκλείεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες.