Αναστάτωση πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Καλιφόρνια – Ένοπλος συνελήφθη έξω από το γήπεδο γκολφ του

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του πρώην προέδρου για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων. Ο Τζανίν Τζον Ταέλε εντοπίστηκε να φωτογραφίζει και να παρακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας, ενώ στην κατοχή του και στο σπίτι του βρέθηκε βαρύς οπλισμός και «ανησυχητικές αναφορές». Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία για σχέδιο επίθεσης κατά του Τραμπ.

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Η είσοδος του Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες της Καλιφόρνιας, όπου συνελήφθη ο οπλισμένος 38χρονος λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Φωτογραφία αρχείου (2 Ιουλίου 2020): AP Photo/John Antczak.
Η είσοδος του Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες της Καλιφόρνιας, όπου συνελήφθη ο οπλισμένος 38χρονος λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Φωτογραφία αρχείου (2 Ιουλίου 2020): AP Photo/John Antczak.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του.
  • Ο Τζανίν Τζον Ταέλε εντοπίστηκε να φωτογραφίζει και να παρακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και παράνομα πυρομαχικά.
  • Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία και κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σχέδιο επίθεσης στον Τραμπ.

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Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Καλιφόρνια, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Τζανίν Τζον Ταέλε, 38 ετών, εντοπίστηκε να κινείται στους χώρους του Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες, έχοντας στην κατοχή του όπλα και παράνομα πυρομαχικά.

Τον είδαν να φωτογραφίζει και να παρακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας

Το Γραφείο του Σερίφη του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο 38χρονος περιφερόταν στον χώρο του γηπέδου τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο, ενώ φαινόταν να παρακολουθεί τις προετοιμασίες και τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της άφιξης του Αμερικανού προέδρου, αναφέρει το BBC.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από αναφορά μυστικών ομοσπονδιακών πρακτόρων με πολιτικά, οι οποίοι θεώρησαν ύποπτη τη συμπεριφορά του.

Βρέθηκε με πιστόλι και απαγορευμένα πυρομαχικά

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας καταζητούνταν για υπόθεση ληστείας από άλλο αστυνομικό τμήμα της Καλιφόρνιας.

Πάνω του βρέθηκε γεμιστήρας 16 φυσιγγίων με κοίλες σφαίρες (hollow point), ενώ στο αυτοκίνητό του οι αρχές εντόπισαν:

  • γεμάτο πιστόλι,
  • επιπλέον γεμιστήρες,
  • πυρομαχικά απαγορευμένου τύπου.

Οι συγκεκριμένες σφαίρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαστέλλονται κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας πολύ μεγαλύτερη καταστροφή στους ιστούς.

Έφοδος στο σπίτι του

Τη Δευτέρα πράκτορες του FBI και της Κοινής Αντιτρομοκρατικής Ομάδας πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του στο Ντάουνι της Καλιφόρνιας.

Εκεί εντόπισαν:

  • τροποποιημένο τυφέκιο τύπου AR,
  • πιστόλι διαμετρήματος .45,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας,
  • μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών,
  • σημειωματάρια με, όπως ανέφεραν οι αρχές, «ανησυχητικές αναφορές».
Γενική άποψη του Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες της Καλιφόρνιας, όπου συνελήφθη ο οπλισμένος 38χρονος πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Φωτογραφία αρχείου (13 Σεπτεμβρίου 2024): AP Photo/Jae C. Hong.
Γενική άποψη του Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες της Καλιφόρνιας, όπου συνελήφθη ο οπλισμένος 38χρονος πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Φωτογραφία αρχείου (13 Σεπτεμβρίου 2024): AP Photo/Jae C. Hong.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ο Ταέλε κατηγορείται για:

  • παράνομη οπλοφορία,
  • κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών,
  • κατοχή μη δηλωμένου τυφεκίου με κοντή κάννη, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους»

Ο βοηθός διευθυντής του FBI στο Λος Άντζελες, Πάτρικ Γκράντι, τόνισε ότι:

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, ιδιαίτερα μετά τις προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας του προέδρου Τραμπ».

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο ύποπτος σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που να σχετίζονται με απόπειρα δολοφονίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή του FBI, της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service) και των τοπικών αρχών, ενώ δεν αποκλείεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες.

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