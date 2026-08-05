Ζούκερμπεργκ: Ζήτησε συγγνώμη από την Ινδία για αναπαραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις πλατφόρμες της Meta

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Meta Platforms» Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη από την κυβέρνηση της Ινδίας σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που προβαλλόταν στις πλατφόρμες της εταιρίας και για επιχειρησιακά λάθη.

Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη χθες στην κυβέρνηση της Ινδίας για παρουσία του υλικού, καθώς και για περιεχόμενο deepfake και επιχειρησιακά σφάλματα, στις πλατφόρμες της Meta, ανέφερε το δίκτυο οικονομικών ειδήσεων Moneycontrol.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο, η ινδική κυβέρνηση διέταξε τη «Meta» να αποσύρει διαφημίσεις και περιεχόμενο που προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Instagram, όπως μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Ηλεκτρονικών και Τεχνολογίας Πληροφορικής.

Επίσης, η κυβέρνηση της Ινδίας ζήτησε από τη «Meta» να δώσει εξηγήσεις εντός επτά ημερών για το πώς επιτράπηκαν διαφημίσεις που περιείχαν τέτοιο υλικό στην πλατφόρμα.

Από την πλευρά της η «Meta» είχε δηλώσει τότε ότι έχει πολιτική μηδενικής ανοχής σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ότι εξακολουθεί να ενισχύει τα συστήματα εντοπισμού της.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο Πληροφορικής και Τεχνολογίας της Ινδίας κάλεσε στελέχη της «Meta» αφότου το Facebook «κατέβασε» για λίγο την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι. Στις εξηγήσεις, που έδωσε η «Meta» απέδωσε το «κατέβασμα» της ανάρτησης του πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι σε «επιχειρησιακό λάθος».

Επίσης, η αστυνομία της Χαϊντεραμπάντ κατέγραψε υπόθεση κατά του επικεφαλής του «Meta India», Αρούν Σρινίβας σχετικά με βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook και φέρεται να δείχνουν τον Ναρέντρα Μόντι σε «κακοποιητική συμπεριφορά», σύμφωνα με ανώτερο αστυνομικό.

Στο μεταξύ, η Ινδία αυστηροποίησε τους κανονισμούς για το περιεχόμενο φέτος, περιορίζοντας τη νομική ασπίδα που προστατεύει τις πλατφόρμες από την ευθύνη για δημιουργημένο από χρήστες περιεχόμενο και αυξάνοντας την έκθεση των στελεχών που διαχειρίζονται τέτοιο περιεχόμενο.

Από τον Φεβρουάριο, οι πλατφόρμες οφείλουν να απομακρύνουν παράνομο περιεχόμενο που επισημαίνεται από δικαστήρια ή από την κυβέρνηση εντός τριών ωρών, έναντι 36 προηγουμένως, κινδυνεύοντας σε διαφορετική περίπτωση να χάσουν την προστασία αυτή.