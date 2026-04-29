Βερολίνο: Ρομποτικά «σκυλιά» με κεφάλια Μασκ και Ζούκερμπεργκ προκαλούν αίσθηση σε έκθεση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Μάικ Γουίνκελμαν, γνωστός ως Beeple, είναι ο δημιουργός της έκθεσης Φωτογραφία: AP
Ο Μάικ Γουίνκελμαν, γνωστός ως Beeple, είναι ο δημιουργός της έκθεσης

Μια παράξενη και ταυτόχρονα ανατριχιαστική καλλιτεχνική εγκατάσταση με ρομποτικά σκυλιά που φέρουν ανθρώπινα κεφάλια διάσημων προσωπικοτήτων έχει τραβήξει τα βλέμματα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της διαδραστικής έκθεσης «Regular Animals».

Ρομπότ με πρόσωπα ισχυρών προσωπικοτήτων

Τα ρομποτικά σκυλιά είναι εξοπλισμένα με υπερρεαλιστικά κεφάλια από σιλικόνη, βασισμένα σε φιγούρες όπως ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Τζεφ Μπέζος και ακόμη και ο Πάμπλο Πικάσο ή ο Άντι Γουόρχολ.

Η εγκατάσταση φιλοξενείται στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου, έχοντας προηγουμένως παρουσιαστεί στο Μαϊάμι και το Σαν Φρανσίσκο.

Περίεργη λειτουργία: περιπλανώνται και… «παράγουν» τέχνη

Τα ρομπότ δεν έχουν ιδιαίτερη λειτουργικότητα πέρα από το να κινούνται μέσα στον χώρο και να «αφοδεύουν» εκτυπωμένες εικόνες του περιβάλλοντός τους.

Οι εικόνες αυτές δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη και αποδίδονται στο στυλ της προσωπικότητας που αντιπροσωπεύει κάθε «σκύλος» — για παράδειγμα, το ρομπότ με κεφάλι Άντι Γουόρχολ παράγει εικόνες σε pop art αισθητική.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Το μήνυμα πίσω από το έργο

Δημιουργός της έκθεσης είναι ο Αμερικανός καλλιτέχνης Beeple (κατά κόσμον Μάικ Γουίνκελμαν), ο οποίος επιδιώκει να σχολιάσει την επιρροή των τεχνολογικών κολοσσών στην αντίληψη της κοινωνίας.

Όπως δήλωσε:

«Στο παρελθόν, η εικόνα που είχαμε για τον κόσμο διαμορφωνόταν από καλλιτέχνες. Σήμερα, διαμορφώνεται από δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας και τους αλγορίθμους τους».

Πρόσθεσε ότι η δύναμη αυτή είναι τεράστια, καθώς: «Δεν χρειάζεται να περάσουν από τον ΟΗΕ, το Κογκρέσο ή την ΕΕ — απλώς ξυπνούν και αλλάζουν τους αλγορίθμους».

Από το Μαϊάμι στο Βερολίνο

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Art Basel στο Μαϊάμι το 2025, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να πάρουν μαζί τους τις «εκτυπώσεις» των ρομπότ, συνοδευόμενες από πιστοποιητικό που ανέφερε χιουμοριστικά ότι πρόκειται για «100% οργανικά, μη γενετικά τροποποιημένα… περιττώματα σκύλου».

Ορισμένα από τα έργα περιλάμβαναν και QR codes που οδηγούσαν σε δωρεάν NFTs.

Περιορισμένη «ζωή» των ρομπότ

Σύμφωνα με τον δημιουργό, τα ρομποτικά σκυλιά έχουν «ημερομηνία λήξης» τριών ετών, μετά την οποία θα «πεθάνουν» και η ύπαρξή τους θα διατηρηθεί ψηφιακά μέσω blockchain.

Ο ίδιος ο Beeple έχει ενσωματώσει και το δικό του πρόσωπο σε ορισμένα από τα ρομπότ, αναγνωρίζοντας τη δική του επιρροή ως ένας από τους ακριβότερους εν ζωή καλλιτέχνες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

