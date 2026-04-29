Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για τον σοβαρό τραυματισμό του 5χρονου σε πισίνα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

πισίνα Νάξος
Photo by Unsplash

Σε τρεις συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές, για το ατύχημα που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στον Ανισσαρά Χερσονήσου, στην Κρήτη, όπου ένας 5χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 36χρονο πατέρα του, τον 48χρονο προσωρινά υπεύθυνο του ξενοδοχείου, αλλά και τον 27χρονο ναυαγοσώστη.

Ο ναυαγοσώστης ήταν εκείνος που φέρεται να ανέσυρε το παιδί από την πισίνα και μαζί με άλλο ναυαγοσώστη του ξενοδοχείου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το παιδί που βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Από τους γιατρούς κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Ο 5χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον πνευμονοθώρακα.

Πηγή: creta24

 

