Κρήτη: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Πισίνα

Σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, στην Κρήτη τραυματίστηκε ένα 5χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, flashnews.gr, το παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά του και υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες τραυματίστηκε στην πισίνα. Συγκεκριμένα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. Υποβλήθηκε δε, σε χειρουργική επέμβαση λόγω της έκτασης των τραυμάτων του.

 

 

