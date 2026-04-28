Εύβοια: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Εύβοια: Κηδεία 17χρονου στο Αλιβέρι

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) η κηδεία του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, έπειτα από τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Ο 17χρονος οδηγούσε μηχανάκι, όταν το όχημά του συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει βυθισμένη στη θλίψη για τον θάνατό του.

Εύβοια: Κηδεία 17χρονου στο Αλιβέρι

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο «αντίο». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητών και των καθηγητών του από το Γυμνάσιο Αλιβερίου, το οποίο σήμερα παρέμεινε κλειστό σε ένδειξη πένθους.

Εύβοια: Κηδεία 17χρονου στο Αλιβέρι

Νωρίτερα, φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν έξω από το σπίτι του με τα μηχανάκια τους. Οι νεαροί σχημάτισαν μια σιωπηλή πομπή αποχαιρετισμού και τον συνόδευσαν μέχρι την εκκλησία, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Εύβοια: Κηδεία 17χρονου στο Αλιβέρι

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο του 17χρονου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

