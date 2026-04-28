Εύβοια: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) η κηδεία του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, έπειτα από τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Ο 17χρονος οδηγούσε μηχανάκι, όταν το όχημά του συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει βυθισμένη στη θλίψη για τον θάνατό του.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο «αντίο». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητών και των καθηγητών του από το Γυμνάσιο Αλιβερίου, το οποίο σήμερα παρέμεινε κλειστό σε ένδειξη πένθους.

Νωρίτερα, φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν έξω από το σπίτι του με τα μηχανάκια τους. Οι νεαροί σχημάτισαν μια σιωπηλή πομπή αποχαιρετισμού και τον συνόδευσαν μέχρι την εκκλησία, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

