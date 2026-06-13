Αλέξης Γεωργούλης για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Δεν ξέρω πού είναι η εκκλησία – Ακόμα δεν έχω πάρει GPS με το σημείο»

Ο Αλέξης Γεωργούλης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», λίγο πριν τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, αναφερόμενος στα σχέδιά του για τη μετακίνηση, την άγνοιά του για την τοποθεσία της εκκλησίας και την εξέλιξη της Μπάρκα. Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία του να δει τη Βίκυ Σταυροπούλου να γίνει γιαγιά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γεωργούλης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε δηλώσεις στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» λίγο πριν από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα.
  • Για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν ξέρω που είναι η εκκλησία. Ακόμα δεν έχω πάρει GPS».
  • Ο Γεωργούλης εξομολογήθηκε για τη Δανάη Μπάρκα: «Την γνώρισα κοριτσάκι και τώρα έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της». Επίσης, ανέφερε για τη Βίκυ Σταυροπούλου: «Θέλω να δω κάποια στιγμή τη Βίκυ να ακούει τη λέξη “γιαγιά”».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε δηλώσεις στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» λίγο πριν από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. 

Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding πάρτι

«Μετά το θέατρο θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω. Τώρα και πως θα είμαι. Αν είμαι πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ και θα πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν ξέρω που είναι η εκκλησία. Ακόμα δεν έχω πάρει GPS» ανέφερε.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της, ίσως»

«Την γνώρισα κοριτσάκι και τώρα έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της και είναι άνθρωπος ολοκληρωμένος. Έχει την καριέρα της. Λες κοίταξε να δεις πως παρακολουθείς έναν άνθρωπο που μεγαλώνει» εξομολογήθηκε.

«Θέλω να δω κάποια στιγμή τη Βίκυ να ακούει τη λέξη “γιαγιά”», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης για τη Βίκυ Σταυροπούλου.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ