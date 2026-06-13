Αλέξης Γεωργούλης για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Δεν ξέρω πού είναι η εκκλησία – Ακόμα δεν έχω πάρει GPS με το σημείο»

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Ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε δηλώσεις στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» λίγο πριν από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

«Μετά το θέατρο θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω. Τώρα και πως θα είμαι. Αν είμαι πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ και θα πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν ξέρω που είναι η εκκλησία. Ακόμα δεν έχω πάρει GPS» ανέφερε.

«Την γνώρισα κοριτσάκι και τώρα έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της και είναι άνθρωπος ολοκληρωμένος. Έχει την καριέρα της. Λες κοίταξε να δεις πως παρακολουθείς έναν άνθρωπο που μεγαλώνει» εξομολογήθηκε.

«Θέλω να δω κάποια στιγμή τη Βίκυ να ακούει τη λέξη “γιαγιά”», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης για τη Βίκυ Σταυροπούλου.