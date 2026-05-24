Αλέξης Γεωργούλης: «Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει» – Τι λέει για τη Μαρία Καρυστιανού

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία του στον χώρο της πολιτικής, αλλά και για τα σενάρια που τον θέλουν να συμμετέχει στο νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ.Γεωργούλης σχολίασε συγκεκριμένα: «Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να οραματιστώ κάτι τέτοιο. Γενικά είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όχι μόνο προσώπου αλλά γενικότερα η όλη συγκυρία, όπως και ποια βήματα την οδήγησαν το ένα μετά το άλλο στο συγκεκριμένο σημείο. Σίγουρα δεν είναι μόνη και σίγουρα δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη ή το δικό της δρόμο. Χρειάζεται ένα κομμάτι στο πεδίο της εξουσίας, διαφορετικό ώστε να βρούμε δικαίωση. Αυτό είναι πολιτική».

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής, ξεκαθάρισε πως, αν και η πολιτική αφορά κάθε ενεργό πολίτη, ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ποτέ πραγματικά συνδεδεμένος με τον κομματικό μηχανισμό και τη λογική των παρατάξεων.

«Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει. Αλλά στην Ελλάδα, όταν λέμε πολιτική, εννοούμε κομματική. Και αυτό έχει κλείσει, πιστεύω ότι για μένα δεν άνοιξε ποτέ, δεν δέθηκα ποτέ με τις κομματικές γραμμές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Γεωργούλης, ανέπτυξε τη δική του οπτική γύρω από την πολιτική, τονίζοντας πως θα πρέπει να λειτουργεί με ανοιχτούς ορίζοντες και χωρίς διαχωρισμούς. «Νομίζω η πολιτική πρέπει να έχει ένα πολύ ανοιχτό και ευρύ οπτικό πεδίο. Είτε σε ψηφίσουν οι 10 για να αποφασίσεις για τους 20, πρέπει να αποφασίσεις και για τους 20, σαν να σε ψήφισαν και οι 20», είπε.

Ο πρώην ευρωβουλευτής ανέφερε ότι δεν σκέφτεται να εμπλακεί ενεργά με κάποιο κόμμα στο μέλλον, αν και «όπως είπε το «μικρόβιο» της πολιτικής, δεν φεύγει από μέσα του».