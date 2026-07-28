Δανάη Παππά: «Δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου, δεν νιώθω ωραία να μετανιώνω για πράγματα» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στάση ΕΡΤ» ήταν το μεσημέρι της Τρίτης η Δανάη Παππά, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, τις επιλογές της, αλλά και το πώς νιώθει που βρίσκεται ακόμα στα «πρώτα της βήματα».

«Νομίζω πως δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου. Δεν νιώθω ωραία να μετανιώνω για πράγματα. Κοιτώντας πίσω, βλέπω ένα πολύ μικρό κορίτσι που προσπαθεί να πατήσει σ’ αυτό το καινούργιο έδαφος που έχει μπροστά του» δήλωσε η όμορφη ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Κάπως το χαίρομαι όμως, δηλαδή νιώθω πολύ ωραία για την μέχρι στιγμής πορεία και τις επιλογές που έχω κάνει. Πάντα εμπιστευόμουν πολύ τον εαυτό μου σε επιλογές που θα κάνω και ήξερα πως, είτε από την ηλικία είτε από την έλλειψη εμπειρίας πάνω σε κάτι, θα κάνεις λάθη. Πάντα ήμουν ανοιχτή στο να ακούσω ανθρώπους που εμπιστεύομαι και θέλω να με συμβουλεύσουν για κάτι.

«Νιώθω πολύ ωραία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για το τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Που ακόμα έχουν περάσει περίπου 8 – 9 χρόνια, από το ξεκίνημα μου, δεν το πιστεύω πως έχουν περάσει τόσα χρόνια… ακόμα δεν πιστεύω ότι έχω φτάσει κάπου, ακόμα νιώθω στα πρώτα μου βήματα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Νιώθω μια φρεσκάδα και ένα άγνωστο, που κάπως με γοητεύει πάρα πολύ» συμπλήρωσε η Δανάη Παππά.