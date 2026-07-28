Δανάη Παππά: «Δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου, δεν νιώθω ωραία να μετανιώνω για πράγματα» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Δανάη Παππά μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τις επιλογές της, δηλώνοντας πως δεν θα άλλαζε τίποτα στη διαδρομή της και δεν μετανιώνει για πράγματα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Δανάη Παππά
Φωτογραφία: Instagram/danouuz
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Παππά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στάση ΕΡΤ» και μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τις επιλογές της.
  • Η ηθοποιός δήλωσε πως «δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου», καθώς δεν νιώθει ωραία να μετανιώνει για πράγματα.
  • Παρά τα 8-9 χρόνια στην πορεία της, η Δανάη Παππά νιώθει ακόμα στα «πρώτα μου βήματα», κάτι που της προσδίδει φρεσκάδα και γοητεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στάση ΕΡΤ» ήταν το μεσημέρι της Τρίτης η Δανάη Παππά, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, τις επιλογές της, αλλά και το πώς νιώθει που βρίσκεται ακόμα στα «πρώτα της βήματα».

«Νομίζω πως δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου. Δεν νιώθω ωραία να μετανιώνω για πράγματα. Κοιτώντας πίσω, βλέπω ένα πολύ μικρό κορίτσι που προσπαθεί να πατήσει σ’ αυτό το καινούργιο έδαφος που έχει μπροστά του» δήλωσε η όμορφη ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Κάπως το χαίρομαι όμως, δηλαδή νιώθω πολύ ωραία για την μέχρι στιγμής πορεία και τις επιλογές που έχω κάνει. Πάντα εμπιστευόμουν πολύ τον εαυτό μου σε επιλογές που θα κάνω και ήξερα πως, είτε από την ηλικία είτε από την έλλειψη εμπειρίας πάνω σε κάτι, θα κάνεις λάθη. Πάντα ήμουν ανοιχτή στο να ακούσω ανθρώπους που εμπιστεύομαι και θέλω να με συμβουλεύσουν για κάτι.

«Νιώθω πολύ ωραία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για το τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Που ακόμα έχουν περάσει περίπου 8 – 9 χρόνια, από το ξεκίνημα μου, δεν το πιστεύω πως έχουν περάσει τόσα χρόνια… ακόμα δεν πιστεύω ότι έχω φτάσει κάπου, ακόμα νιώθω στα πρώτα μου βήματα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Νιώθω μια φρεσκάδα και ένα άγνωστο, που κάπως με γοητεύει πάρα πολύ» συμπλήρωσε η Δανάη Παππά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΡΤ3 (@ert3official_)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ