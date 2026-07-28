Μάνος Χατζιδάκις: Απομακρύνεται η προτομή του από το Άλσος Παγκρατίου λόγω αντιρρήσεων του γιου του

Η προτομή του Μάνου Χατζιδάκι θα απομακρυνθεί από το Άλσος Παγκρατίου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών που ανακάλεσε προηγούμενη έγκριση. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω έγγραφων αντιρρήσεων από τον νόμιμο κληρονόμο του συνθέτη, Γιώργο Χατζιδάκη, ο οποίος επικαλείται την επιθυμία του πατέρα του να μην υπάρχει ποτέ προτομή του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η προτομή του Μάνου Χατζιδάκι από το Άλσος Παγκρατίου θα αποτελέσει παρελθόν, λόγω των έγγραφων αντιρρήσεων που υπέβαλε ο νόμιμος κληρονόμος του.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας έλαβε ομόφωνη απόφαση, ανακαλώντας την προηγούμενη έγκριση για την τοποθέτηση της μαρμάρινης προτομής.
  • Η αντιδήμαρχος Αττικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μαρία Ευαγγελίδου, ανέφερε ότι «η επιθυμία του αείμνηστου ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή».

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Η προτομή του Μάνου Χατζιδάκι από το Άλσος Παγκρατίου θα αποτελέσει παρελθόν. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης των Αθηνών έλαβε την ανάλογη ομόφωνη απόφαση σε συνεδρίασή του, ανακαλώντας την υπ’ αριθμόν 526/2025 απόφασή του, η οποία είχε επιτρέψει την τοποθέτηση της μαρμάρινης προτομής.

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Η προτομή ήταν έργο του γλύπτη Νίκου Γεωργίου και δωρεά του Γιώργου Ράπτη, αλλά τα επίσημα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν ποτέ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα social media, «προέκυψαν νέα πραγματικά και νομικά δεδομένα, ανάμεσα στα οποία είναι οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλε ο νόμιμος κληρονόμος του σπουδαίου συνθέτη».

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Με τη νέα απόφαση, ο δήμος Αθηναίων ανακάλεσε επισήμως την προηγούμενη έγκριση και προχωρά στην απομάκρυνση της προτομής από τον χώρο όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί.

Το θέμα είχε αναδείξει και η εκπομπή Buongiorno τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζιδάκις, είχε ζητήσει να μην υπάρξουν τέτοιου είδους κινήσεις για τον πατέρα του.

Η αντιδήμαρχος Αττικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μαρία Ευαγγελίδου, μιλώντας τότε στην εκπομπή είχε πει σχετικά:

“Τα αποκαλυπτήρια ήταν προγραμματισμένα για τις 16 Οκτωβρίου που ήταν η ημερομηνία γέννησης του Μάνου Χατζιδάκι. Όταν ζητήσαμε από τους κληρονόμους για να παίξει η μπάντα του Δήμου Αθηναίων τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι τότε τέθηκε το θέμα. Η επιθυμία του αείμνηστου ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή και δεν υπάρχει σε καμία πόλη. Φυσικά αναβλήθηκαν τα αποκαλυπτήρια. Έκτοτε έγινε μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο της οικογένειας και ζητήθηκε να μας καταθέσει εγγράφως τους λόγους που ζητείται η απομάκρυνση της προτομής. Τα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν”.

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