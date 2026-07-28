Μανώλης Μητσιάς: Αναγκάστηκε να απαγγείλει τον «Γιάννη τον φονιά» λόγω απαγόρευσης του γιου του Μάνου Χατζιδάκι – Αντέδρασε το κοινό

Την Κυριακή 26 Ιουλίου ο Μανώλης Μητσιάς εμφανίστηκε στο αρχαίο θέατρο του Δίου, με αφορμή την συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου». Εκεί, το κοινό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναγκάστηκε να απαγγείλει και όχι να ερμηνεύσει τον «Γιάννη τον φονιά», λόγω σχετικής απαγόρευσης του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Voria.gr, ακούγεται η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, να εξηγεί τον λόγο που δεν έχουν συμπεριληφθεί τραγούδια σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι στη συναυλία, διαβάζοντας το email που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου, από τον εκπρόσωπο του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι.

Ανάμεσα σε άλλα, η κυρία Δημητρούκα ανέφερε πως: «Είμαι συγγραφέας, στιχουργός και μεταφράστρια, και σας μιλώ τώρα με την ιδιότητα της διαχειρίστριας του έργου του Νίκου Γκάτσου, και της επιμελήτριας προγράμματος της αποψινής συναυλίας. Στο πρόγραμμα αυτό δεν έχω συμπεριλάβει τραγούδια σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, κατόπιν του παρακάτω ηλεκτρονικού μηνύματος που έλαβα στις 3 Ιουλίου, από τον εκπρόσωπο του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι: “Αγαπητή κυρία Δημητρούκα, έχει ήδη εξηγηθεί από πλευράς μας τόσο σε εσάς προσωπικά, σε παλαιότερες επικοινωνίες μας, όσο και πρόσφατα στη κυρία Παυλοπούλου, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο και για ποιους ακριβώς λόγους, δεν χορηγείται από τον κύριο Γιώργο Χατζιδάκι, η άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι, για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Επιγραμματικά σας επαναλαμβάνουμε ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026, έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζιδάκι, και ότι στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημοσία εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι, είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι.

Η απόφαση αυτή του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στάση και τις θέσεις του Μάνου Χατζιδάκι, ως προς τη χρήση και παρουσίαση του έργου του, αποκλειστικός θεματοφύλακας του οποίου είναι σύμφωνα με τον νόμο, ο γιος του, κύριος Γιώργος Χατζιδάκις, και συνεπώς δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα καταχρηστικότητας».

Την ώρα που η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου διάβαζε το ηλεκτρονικό μήνυμα, το κοινό δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του με αυτά που άκουγε, με τους θεατές να φωνάζουν μεταξύ άλλων: «Αίσχος» και «Ο Χατζιδάκις ανήκει στην Ελλάδα, όχι σε αυτόν».

Στη συνέχεια, ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά».

«Είναι η πρώτη φορά έπειτα από το 1977, που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για εμένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι, που δεν το τραγουδάω», τόνισε ο Μανώλης Μητσιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι ότι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος στον Χατζιδάκι» αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη απάντησε με σαφήνεια. «Η ανακήρυξη του 2026 ως “Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι” δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».