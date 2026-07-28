Συνάντηση Μητσοτάκη-Al Jaber: Εμβάθυνση Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-ΗΑΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις για σταθερότητα και ασφάλεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές σχέσεις και την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.
  • Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη.
  • Ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και για την κοινή δέσμευση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε συνέχεια και της τελευταίας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της χώρας, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και για την κοινή δέσμευση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

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