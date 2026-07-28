Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των φίλων του – Επί 25 λεπτά του έκαναν ΚΑΡΠΑ οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τραγωδία στη Λαμία, καθώς ένας 17χρονος πέθανε την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία μαζί με συνομήλικους φίλους του.

Όλα έγιναν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7/26). Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, στην παρέα φέρεται να έπιναν μπύρες και κάποιοι να κάπνιζαν, όταν ξαφνικά ο 17χρονος λιποθύμησε.

Επικράτησε πανικός και ένα παιδί από την παρέα έτρεξε στο σπίτι του 17χρονου να ειδοποιήσει τους γονείς του που ωστόσο απουσίαζαν. Βρήκε όμως συγγενικά του πρόσωπα που έσπευσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επί 25 λεπτά του έκαναν ΚΑΡΠΑ οι διασώστες

Οι διασώστες ξεκίνησαν κι εκείνοι ΚΑΡΠΑ και για 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, ενώ το διακόμισαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν, αλλά δυστυχώς ο ανήλικος κατέληξε.

Στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος 17χρονος, έσπευσαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.