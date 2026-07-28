Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των φίλων του – Επί 25 λεπτά του έκαναν ΚΑΡΠΑ οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Ένας 17χρονος κατέληξε στη Λαμία το βράδυ της Δευτέρας (27/7/26) ενώ βρισκόταν με φίλους του σε πλατεία, αφού λιποθύμησε ξαφνικά και παρά τις προσπάθειες από συγγενείς και διασώστες του ΕΚΑΒ να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.

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Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Λαμία, καθώς ένας 17χρονος πέθανε την ώρα που βρισκόταν σε πλατεία μαζί με συνομήλικους φίλους του.
  • Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού ειδοποιήθηκαν, έκαναν ΚΑΡΠΑ για 25 λεπτά και τον διακόμισαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου δυστυχώς ο ανήλικος κατέληξε.
  • Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης, ενώ αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στη Λαμία, καθώς ένας 17χρονος πέθανε την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία μαζί με συνομήλικους φίλους του.

Όλα έγιναν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7/26). Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, στην παρέα φέρεται να έπιναν μπύρες και κάποιοι να κάπνιζαν, όταν ξαφνικά ο 17χρονος λιποθύμησε.

Επικράτησε πανικός και ένα παιδί από την παρέα έτρεξε στο σπίτι του 17χρονου να ειδοποιήσει τους γονείς του που ωστόσο απουσίαζαν. Βρήκε όμως συγγενικά του πρόσωπα που έσπευσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επί 25 λεπτά του έκαναν ΚΑΡΠΑ οι διασώστες

Οι διασώστες ξεκίνησαν κι εκείνοι ΚΑΡΠΑ και για 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, ενώ το διακόμισαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν, αλλά δυστυχώς ο ανήλικος κατέληξε.

Στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος 17χρονος, έσπευσαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης.

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