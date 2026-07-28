Καρχαρίας Μάκο επιτίθεται σε χελώνα: Σπάνιο βίντεο από τον Παγασητικό

Ένας καρχαρίας μάκο καταγράφηκε να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα στα ανοιχτά του Τρίκερι, έξω από τον Παγασητικό κόλπο. Αυτό το σπάνιο περιστατικό αποτυπώνει μια φυσική σκηνή θήρευσης που σπάνια καταγράφεται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις κορυφαίων θαλάσσιων θηρευτών με προστατευόμενα είδη. Η παρουσία του απειλούμενου ρυγχοκαρχαρία μάκο στις ελληνικές θάλασσες είναι γνωστή, αλλά τέτοιες παρατηρήσεις παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

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καρχαρίας Μάκο
Φωτογραφία: Wikipedia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας καρχαρίας μάκο καταγράφηκε να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα στα ανοιχτά του Τρίκερι, έξω από τον Παγασητικό κόλπο.
  • Το σπάνιο περιστατικό αποτυπώνει μια φυσική σκηνή θήρευσης που σπάνια καταγράφεται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις κορυφαίων θαλάσσιων θηρευτών.
  • Αν και ο ρυγχοκαρχαρίας μάκο τρέφεται κυρίως με μεγάλα ψάρια, περιστασιακά μπορεί να επιτεθεί και σε θαλάσσιες χελώνες. Το είδος θεωρείται απειλούμενο και προστατεύεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας καρχαρίας μάκο (Isurus oxyrinchus), ένα από τα ταχύτερα αρπακτικά των θαλασσών, καταγράφηκε να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα στα ανοιχτά του Τρίκερι, έξω από τον Παγασητικό κόλπο.

Το σπάνιο περιστατικό αποτυπώνει μια φυσική σκηνή θήρευσης που σπάνια καταγράφεται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις κορυφαίων θαλάσσιων θηρευτών με άλλα προστατευόμενα είδη.

Αν και ο ρυγχοκαρχαρίας μάκο τρέφεται κυρίως με μεγάλα ψάρια και κεφαλόποδα, περιστασιακά μπορεί να επιτεθεί και σε θαλάσσιες χελώνες, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται η ευκαιρία. Το είδος θεωρείται απειλούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και προστατεύεται στη Μεσόγειο, ενώ η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες είναι γνωστή αλλά οι άμεσες παρατηρήσεις τέτοιας συμπεριφοράς παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Το βίντεο δημοσίευσε η σελίδα Sharks in Greece

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