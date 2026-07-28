Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό – Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Η Πανσέληνος του Ιουλίου 2026, γνωστή ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό την Τετάρτη 29 Ιουλίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα λίγο μετά τη δύση του ηλίου. Αυτή η πανσέληνος, η όγδοη του 2026, προηγείται της ολικής έκλειψης Ηλίου της 12ης Αυγούστου. Η ονομασία της προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, καθώς τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα αυτή την εποχή.

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ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», θα φωτίσει τον ουρανό αύριο, Τετάρτη (29/7), προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα.
  • Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 17:37 ώρα Ελλάδας, με το καλύτερο θέαμα να προσφέρεται λίγο μετά τη δύση του ηλίου.
  • Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς αυτή την περίοδο τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Πανσέληνος του Ιουλίου θα φωτίσει τον ουρανό αύριο, Τετάρτη (29/7), προσφέροντας ένα μαγευτικό και εντυπωσιακό θέαμα. Πρόκειται για το  «Φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon), που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού.

Η φετινή πανσέληνος προηγείται της ολικής έκλειψης Ηλίου της 12ης Αυγούστου, ακόμη ενός σημαντικού ουράνιου γεγονότος.

Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 17:37 ώρα Ελλάδας, όμως το καλύτερο θέαμα θα προσφερθεί λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα ανατείλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα γίνει ορατή στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό της μέγεθος.

Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο και την όγδοη από τις συνολικά 13 πανσελήνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές.

Η πανσέληνος του Ιουλίου πήρε το συγκεκριμένο όνομα επειδή αυτή την περίοδο του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα.

Ανάλογα με την παράδοση, η πανσέληνος του Ιουλίου είναι επίσης γνωστή ως «Πανσέληνος του Κεραυνού» (Thunder Moon), λόγω των έντονων καλοκαιρινών καταιγίδων, αλλά και ως «Πανσέληνος του Χορταριού» (Hay Moon), ονομασία που συνδέεται με την εποχή του θερισμού και της συγκομιδής.

Οι ονομασίες των πανσελήνων έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων και άλλων ευρωπαϊκών λαών, αντανακλώντας τη στενή σχέση των ανθρώπων με τους κύκλους της φύσης.

 

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