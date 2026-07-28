Ρόδος: 27χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός την γρονθοκόπησε στο κεφάλι και το πρόσωπο

‘Ενα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Ιουλίου 2026 στα Κολύμπια της Ρόδου, με θύμα μία 27χρονη Βρετανίδα τουρίστρια και κατηγορούμενο τον 30χρονο σύντροφό της, επίσης βρετανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας που δημοσίευσε η “Δημοκρατική”, το ζευγάρι, που παραθέριζε σε ξενοδοχείο της περιοχής, είχε έντονο διαπληκτισμό μέσα στο δωμάτιό του, ο οποίος εξελίχθηκε σε επεισόδιο σωματικής βίας.

Η καταγγελία της 27χρονης

Όπως ανέφερε στις αστυνομικές Αρχές, ο 30χρονος αρχικά την έσπρωξε και την άρπαξε με δύναμη από το αριστερό χέρι, προκαλώντας της μελανιές. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τη χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι, τραυματίζοντάς την στο μάτι και στο στόμα, ενώ φέρεται να της άρπαξε το κεφάλι με τα δύο χέρια και να το τραβούσε.

Η 27χρονη κατάφερε λίγες ώρες αργότερα να ζητήσει βοήθεια. Περίπου στις 05:15 μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου, στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η σύλληψη

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον 30χρονο Βρετανό περίπου στις 6:30 το πρωί της ίδιας ημέρας στη Ρόδο. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.