Βόλος: 61χρονος δέχτηκε επίθεση με μπαλτά από τον γιο του έπειτα από άγριο καβγά

Ένας 61χρονος δέχτηκε επίθεση με μπαλτά από τον γιο του στον Βόλο, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και τα αίτια της επίθεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 61χρονος δέχτηκε επίθεση με μπαλτά από τον γιο του στον Βόλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό συνέβη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.
  • Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναζητούν τα αίτια της επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με μπαλτά δέχτηκε ένας 61χρονος από τον ίδιο τον γιο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό που προκαλεί τρόμο, συνέβη στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, με τον 61χρονο να δέχεται χτύπημα με μπαλτά. Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ σημειώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναζητούν τα αίτια της επίθεσης.

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