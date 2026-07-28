Βόλος: 61χρονος δέχτηκε επίθεση με μπαλτά από τον γιο του έπειτα από άγριο καβγά

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Επίθεση με μπαλτά δέχτηκε ένας 61χρονος από τον ίδιο τον γιο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό που προκαλεί τρόμο, συνέβη στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, με τον 61χρονο να δέχεται χτύπημα με μπαλτά. Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ σημειώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναζητούν τα αίτια της επίθεσης.