«Πώς να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ» – Το προπαγανδιστικό βίντεο του Ιράν που προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ

Η κυκλοφορία ενός προπαγανδιστικού βίντεο από το Ιράν, με τίτλο «How to Kill Melania Trump», έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, καθώς παρουσιάζει υποθετικά σενάρια δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, και απειλές κατά του γιου της, Μπάρον Τραμπ. Το υλικό, που αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες για να περιγράψει πιθανά σενάρια επίθεσης, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Μελάνια Τραμπ
Πηγή: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κυκλοφορία ενός προπαγανδιστικού βίντεο από το Ιράν, με τίτλο «How to Kill Melania Trump», το οποίο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και απειλεί τον γιο της, Μπάρον Τραμπ.
  • Στο βίντεο χρησιμοποιούνται στοιχεία γνωστά στο κοινό και περιγράφονται πιθανά σενάρια επίθεσης, όπως η χρήση νευροτοξικού παράγοντα, ενώ το μήνυμα προς τον Μπάρον Τραμπ αναφέρει: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας».
  • Το περιστατικό κλιμακώνει την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την οικογένεια Τραμπ να βρίσκεται υπό αυστηρή προστασία της Secret Service, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν τοποθετηθεί πινακίδες στην Τεχεράνη με μηνύματα που ζητούσαν τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου και συγγενικών του προσώπων.

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Έντονες αντιδράσεις, έχει προκαλέσει η κυκλοφορία ενός προπαγανδιστικού βίντεο από το Ιράν, το οποίο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνιας Τραμπ.

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Στο βίντεο στοχοποιείται και ο γιος της, Μπάιρον Τραμπ, με απειλητικά μηνύματα που έχουν προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

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Το βίντεο, με τίτλο «How to Kill Melania Trump», αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Το περιεχόμενό του παρουσιάζει τα λεγόμενα «ευάλωτα σημεία» της Μελάνια Τραμπ, περιγράφοντας πιθανά σενάρια επίθεσης εναντίον της.

 

Δημόσιες πληροφορίες και υποθετικά σενάρια επίθεσης

Στο βίντεο χρησιμοποιούνται στοιχεία που είναι ήδη γνωστά στο κοινό, όπως τα ονόματα ασφαλείας του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται εικόνες από την αυτοκινητοπομπή της Πρώτης Κυρίας, αλλά και από περιοχές της Νέας Υόρκης όπου φέρεται να πραγματοποιεί τις αγορές της.

 


Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταστήματα γνωστών οίκων μόδας που, σύμφωνα με το υλικό, επισκέπτεται η Μελάνια Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς στόχους για επιθέσεις. Το βίντεο περιλαμβάνει ακόμη και αναφορές σε υποθετικά σενάρια χρήσης νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων, που θα μπορούσε να αγοράσει.

Απειλές και εναντίον του Μπάιρον Τραμπ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το μήνυμα που εμφανίζεται προς το τέλος του βίντεο και στρέφεται κατά του Μπάρον Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας».

 

Υπό αυστηρή προστασία η οικογένεια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ και ο γιος της, βρίσκονται υπό τη διαρκή προστασία της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service), ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σε όλες τις κατοικίες και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το Mar-a-Lago στη Φλόριντα και το γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Secret Service, έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το περιεχόμενο του βίντεο.

Κλιμακώνεται η ένταση

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των μελών της οικογένειάς του να έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στην Τεχεράνη τοποθετήθηκαν διαφημιστικές πινακίδες με μηνύματα που ζητούσαν τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου και συγγενικών του προσώπων, μεταξύ των οποίων η Μελάνια Τραμπ, ο Μπάρον Τραμπ, καθώς και τα υπόλοιπα παιδιά του. Κεντρικό σύνθημα στις αφίσες ήταν το «Αίμα για αίμα».

Το τελευταίο διάστημα, η Μελάνια Τραμπ έχει περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Χαρακτηριστική ήταν η απουσία της από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία αποδόθηκε επισήμως σε υποχρεώσεις του προγράμματός της.

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο κατά της αμερικανικής ηγεσίας

Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησε και δεύτερο προπαγανδιστικό βίντεο από το Ιράν, το οποίο παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο εξόντωσης της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

 

Ανάμεσα στις σκηνές που προκάλεσαν τα περισσότερα σχόλια, είναι εκείνη όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοιμάται μόνος, χωρίς τη Μελάνια Τραμπ δίπλα του. Η εικόνα ερμηνεύτηκε από αρκετούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων ως συμβολική, χωρίς ωστόσο μέσα στο βίντεο, να υπάρχουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή σχόλια.

Πηγή: The Times

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