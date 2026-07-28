«Πώς να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ» – Το προπαγανδιστικό βίντεο του Ιράν που προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ

Έντονες αντιδράσεις, έχει προκαλέσει η κυκλοφορία ενός προπαγανδιστικού βίντεο από το Ιράν, το οποίο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνιας Τραμπ.

Στο βίντεο στοχοποιείται και ο γιος της, Μπάιρον Τραμπ, με απειλητικά μηνύματα που έχουν προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Kharg Island here we come, boys…. https://t.co/qh5TiL0xyi — Husker4Life (@NE_good_life) July 27, 2026



Το βίντεο, με τίτλο «How to Kill Melania Trump», αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Το περιεχόμενό του παρουσιάζει τα λεγόμενα «ευάλωτα σημεία» της Μελάνια Τραμπ, περιγράφοντας πιθανά σενάρια επίθεσης εναντίον της.

Update Melania and Barron Trump targeted by Iran in disturbing video encouraging their assassination pic.twitter.com/MJuDglyYlh — Simo Saadi (@Simo7809957085) July 28, 2026

Δημόσιες πληροφορίες και υποθετικά σενάρια επίθεσης

Στο βίντεο χρησιμοποιούνται στοιχεία που είναι ήδη γνωστά στο κοινό, όπως τα ονόματα ασφαλείας του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται εικόνες από την αυτοκινητοπομπή της Πρώτης Κυρίας, αλλά και από περιοχές της Νέας Υόρκης όπου φέρεται να πραγματοποιεί τις αγορές της.

Tasnim News Agency, affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, published a video identifying locations frequented by US First Lady Melania Trump and encouraging “freedom fighters” and supporters of the Islamic Republic to kill her. The video highlighted places she visits,… pic.twitter.com/ExzvGOw3gs — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) July 27, 2026



Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταστήματα γνωστών οίκων μόδας που, σύμφωνα με το υλικό, επισκέπτεται η Μελάνια Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς στόχους για επιθέσεις. Το βίντεο περιλαμβάνει ακόμη και αναφορές σε υποθετικά σενάρια χρήσης νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων, που θα μπορούσε να αγοράσει.

Απειλές και εναντίον του Μπάιρον Τραμπ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το μήνυμα που εμφανίζεται προς το τέλος του βίντεο και στρέφεται κατά του Μπάρον Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας».

Iran Targets Melania and Barron Trump in Disturbing New Video (Not Shown Here) A new propaganda video emerging from Iran is explicitly encouraging the assassination of First Lady Melania Trump — and ends with a direct threat against Barron. The video, titled “How to Kill… pic.twitter.com/3LrfqolUXh — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 27, 2026

Υπό αυστηρή προστασία η οικογένεια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ και ο γιος της, βρίσκονται υπό τη διαρκή προστασία της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service), ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σε όλες τις κατοικίες και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το Mar-a-Lago στη Φλόριντα και το γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Secret Service, έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το περιεχόμενο του βίντεο.

Κλιμακώνεται η ένταση

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των μελών της οικογένειάς του να έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στην Τεχεράνη τοποθετήθηκαν διαφημιστικές πινακίδες με μηνύματα που ζητούσαν τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου και συγγενικών του προσώπων, μεταξύ των οποίων η Μελάνια Τραμπ, ο Μπάρον Τραμπ, καθώς και τα υπόλοιπα παιδιά του. Κεντρικό σύνθημα στις αφίσες ήταν το «Αίμα για αίμα».

Το τελευταίο διάστημα, η Μελάνια Τραμπ έχει περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Χαρακτηριστική ήταν η απουσία της από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία αποδόθηκε επισήμως σε υποχρεώσεις του προγράμματός της.

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο κατά της αμερικανικής ηγεσίας

Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησε και δεύτερο προπαγανδιστικό βίντεο από το Ιράν, το οποίο παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο εξόντωσης της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

🇮🇷 Iran has released yet another propaganda video in which the entire U.S. leadership is wiped out One detail stood out, though: for some reason, Trump is sleeping alone — Melania is nowhere to be seen. pic.twitter.com/u9kdJuaFC8 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

Ανάμεσα στις σκηνές που προκάλεσαν τα περισσότερα σχόλια, είναι εκείνη όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοιμάται μόνος, χωρίς τη Μελάνια Τραμπ δίπλα του. Η εικόνα ερμηνεύτηκε από αρκετούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων ως συμβολική, χωρίς ωστόσο μέσα στο βίντεο, να υπάρχουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή σχόλια.

Πηγή: The Times