Μελάνια Τραμπ για το «αστείο» του Τζίμι Κίμελ: «Αυτό δεν είναι κωμωδία – Η βίαιη ρητορική του έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» αναφορικά με τον Τζίμι Κίμελ, έπειτα από έναν μονόλογο που έκανε ο κωμικός στη βραδινή του εκπομπή πριν από το περιστατικό επίθεσης ενόπλου το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια που μαστίζει την Αμερική» αναφέρει η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X.

Και προσθέτει: «Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος. Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, επειδή ξέρει ότι το κανάλι θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει».

«Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;», καταλήγει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑΑ.

Ο Κίμελ, χλευάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία σε μια παρωδία του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που έκανε στην εκπομπή του, αποκάλεσε την Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» αστειευόμενος για τον έγγαμο βίο της με τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγες μέρες πριν από το συμβάν στο δείπνο των ανταποκριτών.

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει τακτικά φραστικές επιθέσεις κατά “late shows”, των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων αν δεν κινηθούν κατά των κωμικών εκπομπών αυτών.