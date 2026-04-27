Τζίμι Κίμελ: Σάλος με το σχόλιό του για τη Μελάνια Τραμπ πριν από τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον – «Λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ, οι οποίες έγιναν μόλις λίγες ημέρες πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και πολιτική ένταση στις ΗΠΑ.

Ο Κίμελ παρουσίασε την Πέμπτη μια παρωδία του ετήσιου δείπνου -μιας εκδήλωσης που τιμά τη δημοσιογραφία και χρηματοδοτεί υποτροφίες- και στο πλαίσιο αυτής αναφέρθηκε στη σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μια μέλλουσα χήρα», είπε ο Κίμελ.

Στη συνέχεια, σχολίασε και τα γενέθλιά της: «Ξέρετε, τα γενέθλια της Μελάνια είναι την Κυριακή. Σχεδιάζει να τα γιορτάσει στο σπίτι, όπως κάνει πάντα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας: “Τι έχω κάνει;”»


Το σκετς μεταδόθηκε λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό του Σαββάτου στην Ουάσινγκτον, όπου παρευρέθηκε για πρώτη φορά δια ζώσης ως πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σφοδρές αντιδράσεις και επικρίσεις

Τα σχόλια του Κίμελ προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα social media.

Ο Λάρι Ο’Κόνορ, αρχισυντάκτης του συντηρητικού μέσου Townhall, χαρακτήρισε τον παρουσιαστή «κατεστραμμένο άνθρωπο».


Άλλοι χρήστες σχολίασαν: «Ο Κίμελ είναι στην πραγματικότητα χειρότερος από τους άλλους “κωμικούς”. Μπορείς να δεις το μίσος που βράζει στο πρόσωπό του απέναντι στον Τραμπ».

«Δεν είναι καν αστείο από τη φύση του. Πρέπει να είσαι διαταραγμένος για να γελάσεις με αυτό».

«Δεν είναι κατεστραμμένος. Είναι κακός».

Ένας ακόμη χρήστης χαρακτήρισε το σκετς «άρρωστο και κακόγουστο».

Ο πολιτικός σχολιαστής Λινκ Λόρεν έγραψε: «Πολλοί στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έχουν τροφοδοτήσει τον διχασμό και το μίσος για χρόνια. Ο Τζίμι Κίμελ μόλις έκανε ένα αηδιαστικό “αστείο” για το ότι η Μελάνια Τραμπ θα γίνει χήρα».


«Μετά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και όσα συνέβησαν με τον πρόεδρο Τραμπ, τώρα ξαφνικά θέλουν να εμφανίζονται [να είναι] σε κατάσταση σοκ», πρόσθεσε.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς

Οι καλεσμένοι μόλις είχαν προλάβει να κάτσουν στα τραπέζια τους, και να τρώνε τα ορεκτικά τους, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κατέκλυσαν την αίθουσα του Washington Hilton έπειτα από μια σειρά «δυνατών κρότων».

Η αίθουσα, γεμάτη με κορυφαίους δημοσιογράφους, αστέρες του Χόλιγουντ και μέλη της κυβέρνησης -μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο– μετατράπηκε σε σκηνή πανικού.

Βίντεο δείχνουν καλεσμένους με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες να κρύβονται κάτω από τραπέζια, ενώ πράκτορες περιπολούν στον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε πυροβοληθεί ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, μια ιστορική σύμπτωση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο δράστης και η αντίδραση Τραμπ

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, κατάφερε να περάσει από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν εξουδετερωθεί άμεσα από τις αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμη το σμόκιν του, απευθύνθηκε στο έθνος δύο ώρες αργότερα.

«Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν» δήλωσε με έντονο τόνο. «Φαίνεται να πιστεύουν ότι ήταν ένας μοναχικός λύκος. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας».

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε, ωστόσο αναμένεται να αναρρώσει.

Ο Τραμπ ανέφερε σχετικά: «Πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση με ένα πολύ ισχυρό όπλο, και το αλεξίσφαιρο γιλέκο έκανε τη δουλειά του».

«Μόλις μίλησα μαζί του και είναι σε πολύ καλή κατάσταση», πρόσθεσε.

Σε επιφυλακή η Ουάσινγκτον

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, υποσχόμενος μια εκδήλωση που θα είναι «μεγαλύτερη και καλύτερη».

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν ακόμη μία απόπειρα δολοφονίας κατά του Αμερικανού Προέδρου, σε ένα κλίμα ήδη έντονης πολιτικής πόλωσης.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

