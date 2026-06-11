Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε» – Τι είπε για τα Τέμπη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», μίλησε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις για τις καθυστερήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε τη θέση του: «Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε, όμως, μία δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή; Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι όπως τον ξέρουμε και να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στην ΑΑΔΕ.»

Όταν ερωτήθηκε γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, εξηγώντας τη στρατηγική που ακολουθήθηκε:

«Θα σας πω γιατί. Γιατί προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Και έπρεπε ο “γόρδιος δεσμός” να κοπεί. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι αγρότες μας έχουν ένα δίκιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά, κ. Χατζηνικολάου, θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί τα δικαιούται πραγματικά.

Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα; Αργήσαμε να λύσουμε το θέμα. Αλλά η τεχνολογία μάς επιτρέπει να το λύσουμε. Οι λεγόμενοι «βώλοι», τους οποίους καταπίνει ένα ζώο, μας επιτρέπουν και να ξέρουμε ακριβώς πόσα ζώα έχουμε. Αυτή τη στιγμή, με τη δορυφορική απεικόνιση, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι καλλιεργείται σε οποιοδήποτε χωράφι. Και όταν λύσουμε και όλα τα ιδιοκτησιακά ζητήματα που υπάρχουν ακόμα -το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται και είναι τεράστια μεταρρύθμιση-, τότε πραγματικά θα ξέρουμε ποιος καλλιεργεί, αν του ανήκει το χωράφι, αν το μισθώνει, αν είναι δηλωμένο στην ΑΑΔΕ. Όλα αυτά, λοιπόν, ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο πια θα έχει απόλυτη διαφάνεια.

Το έχω ξαναπεί: είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση, στα επτά χρόνια που είμαι Πρωθυπουργός, την οποία έχω επιχειρήσει να κάνω. Είμαι όμως πια απολύτως πεπεισμένος ότι είναι η σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην σημαντική πτυχή του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που άπτεται των πολιτικών ευθυνών.

Στο σημείο αυτό, ο Νίκος Χατζηνικολάου παρενέβη για να επισημάνει ότι πέρα από τις πολιτικές ευθύνες υπάρχουν και ποινικές, με τον Πρωθυπουργό να συμφωνεί και να αναλύει τα δεδομένα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

«Και στις ποινικές. Πάμε να τις δούμε, λοιπόν. Λοιπόν, τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Αμέσως είπα “ναι”. Αυτοί οι βουλευτές υπέστησαν ένα πολιτικό κόστος, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, διότι ήρθε κάποιος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν προκειμένω, και είπε, “Θέλω να σε ψάξω παραπάνω”. Δύο ήδη μπήκαν στο αρχείο. Αμέσως δύο μπήκαν στο αρχείο.

Έρχεται ένα μήνα μετά ένα πόρισμα το οποίο έχει ζητήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το λεγόμενο “πόρισμα Τυχεροπούλου”, και τι λέει αυτό; Ξέρετε, τελικά η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110.000 με 120.000. Λέει το πόρισμα που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ ρωτώ εύλογα: όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή; Και τελικά το “ταμείο” θα γίνει όταν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελειώσει την έρευνα της. Αφήστε να δούμε τελικά αν η υπόθεση αυτή είχε την πολιτική διάσταση την οποία κάποιοι έσπευσαν να της προσάψουν. Έχω τις αμφιβολίες μου».

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το εάν είναι δεμένες οι “κατηγορίες Κοβέσι”»

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ειδικότερα για το αν θεωρεί ότι η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, έχει διαπράξει λάθη στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να υιοθετήσει οποιαδήποτε βεβαιότητα, επιμένοντας ότι η αποτελεσματικότητα μιας εισαγγελικής έρευνας, αποδεικνύεται τελικά στο δικαστήριο και όχι στο επίπεδο των δημόσιων εντυπώσεων.

«Θα φανεί. Δεν μπορώ να το πω. Θα φανεί. Να σας πω, ξέρετε από τι κρίνεται ένας καλός εισαγγελέας; Από το πόσες καταδίκες τελικά καταφέρνει και επιτυγχάνει. Έτσι αξιολογούνται οι εισαγγελείς στο εξωτερικό. Το να στέλνεις απλά υποθέσεις στο ακροατήριο, είναι εύκολο να το κάνεις. Τελικά, ως εισαγγελέας, είναι “δεμένες” οι υποθέσεις αυτές; Άρα, δεν είμαι έτοιμος να το πω. Θα το δούμε. Αν με ρωτάτε, ναι, εύχομαι να έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μπορώ να το πω. Γιατί οι υποθέσεις αυτές θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη» τόνισε.

«Για τα Τέμπη υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι»

Περνώντας στην τραγωδία των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή. Η απάντησή του κινήθηκε γύρω από το επιχείρημα ότι η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακολούθησε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα θεσμική πρακτική, επιτρέποντας τη δικαστική διερεύνηση υπουργικού προσώπου που προέρχεται από την ίδια την κυβερνητική παράταξη.

«Καταρχάς, για τα Τέμπη αυτή τη στιγμή έχουμε 36 κατηγορούμενους, οι 33 για κακούργημα. Η δίκη στη Λάρισα διεξάγεται σε μια αίθουσα η οποία είναι σχεδόν άδεια. Το λέω αυτό γιατί θυμάστε μια μεγάλη φασαρία, αδίκως. Ίσως δικαιολογημένα την πρώτη μέρα υπήρχε μια ταλαιπωρία. Αλλά μετά, όπως βλέπετε, η δίκη διεξάγεται κανονικά, με 36 κατηγορούμενους. Και μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί τελικά να αποφανθεί» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πιο πολιτικά φορτισμένο μέρος της συνέντευξης, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αντικρούσει συνολικά το αφήγημα περί συγκάλυψης που αναπτύχθηκε μετά την τραγωδία. Υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση οικοδομήθηκε πάνω σε λανθασμένες παραδοχές και ότι οι σχετικές κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν πολιτικά εις βάρος της κυβέρνησης.

«Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη, δεν είναι για το πώς έγινε το δυστύχημα, είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη “ξυλολιάδα”, την οποία “καβάλησαν” όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά, ένα άθλιο υπονοούμενο: Ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα, δεν υπήρχε κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλιότητα της ιστορίας των Τεμπών”.

«Συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης για το θέμα των Τεμπών»

Και συνέχισε: «Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραΰνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και εμού προσωπικά. Πόσες φορές με είπαν εμένα «δολοφόνο»; Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται.». Με αυτή τη φράση, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα προσωπικά του συναισθήματα και υπενθύμισε πολύ διακριτικά σε όλους πως οι πολιτικοί είναι και άνθρωποι»

«Όταν βρέθηκα στο σημείο μας φώναζαν οι συγγενείς: “Θέλουμε τους νεκρούς μας”»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εικόνες που αντίκρισε αμέσως μετά την τραγωδία, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε υπόνοια ότι η κρατική διαχείριση των πρώτων ωρών, θα μπορούσε να είχε οποιοδήποτε κίνητρο συγκάλυψης.

«Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ. Θα με συνοδεύει μια ζωή το θέαμα αυτού του δυστυχήματος, αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να δεχτώ οποιοδήποτε υπονοούμενο, ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φώναζαν οι συγγενείς: “Θέλουμε τους νεκρούς μας”, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε “συγκάλυψη”» είπε.

«Αθλιότητα η καταγγελία περί μπαζώματος»

Απαντώντας στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος, ο Πρωθυπουργός, επέλεξε μια εξαιρετικά σκληρή διατύπωση, καταδεικνύοντας ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη κατηγορία μία από τις πιο ακραίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του. «Ήταν η μεγαλύτερη αθλιότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργό πολιτική.»

Ερωτηθείς για την περιβόητη σύμβαση 717, η οποία εάν είχε υπογραφεί και υλοποιηθεί, ίσως να μην θρηνούσαμε θύματα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα το κρίνει η ίδια η Δικαιοσύνη. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο… Κάνω μια γενική παρατήρηση, δεν θέλω να τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου επειδή η υπόθεση είναι στο δικαστήριο. Άρα, δεν μπορώ να πω κάτι γι’ αυτό.

Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γενικεύει κανείς και να θεωρεί ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες επειδή για οποιονδήποτε λόγο… Πόσοι έχουν σκοτωθεί στην Πατρών – Πύργου; Εκατοντάδες. Φτιάχτηκε ο δρόμος. Εμείς τον φτιάξαμε. Είμαι προσωπικά υπερήφανος γιατί αγωνίστηκα πολύ να γίνει αυτός ο δρόμος και τα τροχαία έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Γιατί δεν κυνηγάμε όλους τους προηγούμενους Υπουργούς να τους πάμε στο δικαστήριο για κακούργημα, επειδή άργησαν να φτιάξουν τον δρόμο;

Θυμάστε την ιστορία της “717”. Επειδή ακούω και διάφορα τώρα περί εντιμότητας και όλα τα σχετικά. Πώς έγινε η κατάτμηση της Πατρών – Πύργου; Πώς έγινε η κατάτμηση του δρόμου αυτού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε οκτώ «κομματάκια», για να πάρει τα τέσσερα ο εκλεκτός εργολάβος και καναλάρχης της κυβέρνησης; Αυτό δεν καθυστέρησε το έργο; Βεβαίως και το καθυστέρησε.

Πρέπει να πάει στο Ειδικό Δικαστήριο ο Υπουργός Υποδομών; Όχι, δεν πρέπει να πάει στο Ειδικό Δικαστήριο, επειδή ένα έργο καθυστέρησε. Με αυτή τη λογική, θα πέφτει κάποιος σε μια λακκούβα σε έναν δρόμο -σας το λέω πολύ απλά- και θα τραυματίζεται και την ίδια στιγμή θα ζητάμε από τον Δήμαρχο ποινικές ευθύνες.

Αυτή η αιτιώδης συνάφεια, θα έλεγα, μεταξύ μιας αστοχίας ή καθυστέρησης της Διοίκησης και ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών -και μιλάμε για ποινικές ευθύνες για κάτι το οποίο καθυστέρησε, δεν μιλάμε για περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να πήρε μια βαλίτσα με λεφτά- μπορεί να αποδειχθεί παραλυτική και καταστροφική».