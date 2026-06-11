Τραμπ: «Έχει εγκριθεί συμφωνία από όλες τις πλευρές» – Ακυρώνει τους σημερινούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα αμερικανικά πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το βράδυ, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

«Οι τελικές λεπτομέρειες έχουν εγκριθεί»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι τόσο η γενική αρχή της συμφωνίας όσο και οι τελικές λεπτομέρειες έχουν εγκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακυρώνω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.»

Αναφορά σε Ισραήλ και αραβικές χώρες

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στη διαδικασία συμμετέχουν και έχουν εγκρίνει το πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.

Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός

Παρά την ακύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.»

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και ενδέχεται να σηματοδοτεί σημαντική μεταβολή στην πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή.