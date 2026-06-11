Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας θα αποκαταστήσει μαζί με τους πολίτες το δικαίωμα στην ενημέρωση

Το μήνυμα ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα αποκαταστήσει μαζί με τους πολίτες το δικαίωμα στην ενημέρωση, έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για ένα «τόσο ζωτικό δικαίωμα που συνδέεται τόσο άρρηκτα και αδιάρρηκτα με τη δημοκρατία», το οποίο «σήμερα πλήττεται με τρόπο βάναυσο».

Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι «βάναυση η αποστέρηση του πολίτη από την πρόσβαση στην πληροφορία, είναι βάναυση και κραυγαλέα η προσπάθεια ελέγχου της ενημέρωσης, της πληροφόρησης αλλά και της δημόσιας σφαίρας στα κοινωνικά δίκτυα».

Υπογράμμισε πως «είναι αφόρητη η φίμωση του δημοσιογραφικού κόσμου, τέτοια που το Human Rights Watch, πριν από ένα χρόνο εξέδωσε έκθεση για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, με τίτλο: “Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο”». Πρόσθεσε ότι ένα από τα στοιχεία της έκθεσης, είναι ότι «οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα από τον φόβο των slapp επιθέσεων, των άλλων συνεπειών και της γενικότερης τιμωρίας της ελεύθερης δημοσιογραφίας, αυτολογοκρίνονται». Χαρακτήρισε δε την συγκεκριμένη έκθεση ως «κόλαφο» για την κυβέρνηση της ΝΔ.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης το 2013 και στον αγώνα που έκανε η ίδια αλλά και οι εργαζόμενοι για την επαναλειτουργία της. «Ήμουν εκεί δίπλα στους εργαζομένους από τις 7 Ιουνίου, καθημερινά μέχρι τις 7 Νοεμβρίου όταν στείλατε τα ΜΑΤ να εισβάλουν και να ζητήσουν από τον εκφωνητή του ραδιοφώνου, υπό την απειλή όπλων, να σταματήσει», τόνισε.

Όπως ανέφερε, «η αυτοδιαχείριση των εργαζομένων τότε στην ΕΡΤ, ήταν ένα υπόδειγμα αδιαμεσολάβητης και αμεσοδημοκρατικής ενημέρωσης που συγκροτεί ένα ιστορικό παράδειγμα εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον απέναντι στη φίμωση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική και το κόμμα της «τιμά την ελεύθερη ενημέρωση» και για αυτό έχει «συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα για την ενημέρωση και για την ενίσχυση της ελευθερίας του πολίτη στην πρόσβαση στην πληροφόρηση».

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει να μην υπάρχει η θεσμοθετημένη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, λέγοντας ότι «εσείς έχετε αποδεκατίσει συνολικά τις Ανεξάρτητες Αρχές».