Μητσοτάκης: «Άδικη η κριτική Σαμαρά-Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική – Ήμουν ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσα θέμα casus belli στην Άγκυρα»

Άδικη χαρακτήρισε την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση και τον ίδιο οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για την εξωτερική πολιτική, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους με τον Πρόεδρο Ερντογάν και επεδίωκαν –και πολύ σωστά έπρατταν– μια ομαλή και σωστή σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός που έθεσε ευθέως το θέμα του casus belli (απειλή πολέμου) στο επίσημο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν γίνεται μια χώρα να θέλει να προσεγγίσει την Ευρώπη και ταυτόχρονα να απειλεί με πόλεμο εδώ και 30 χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την τεκμηρίωση των ελληνικών θέσεων και τις πρωτοβουλίες που «θα μπορούσαν να έχουν αναληφθεί αλλά δεν ανελήφθησαν» στο παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Σέβομαι απόλυτα και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ωστόσο, η συζήτηση για την ουσιαστική θωράκιση της χώρας και τις μεγάλες διπλωματικές πρωτοβουλίες είναι σχετικά πρόσφατη. Από το 2023 και μετά, έγιναν από αυτήν την κυβέρνηση και από αυτόν τον Πρωθυπουργό οι πιο συγκροτημένες κινήσεις ενίσχυσης των συμμαχιών μας και της αποτρεπτικής μας ισχύος».