Mαζί στην Ήπειρο – Το Μαζί για το Παιδί ενίσχυσε 17 σχολικές μονάδες και ένα νοσοκομείο

Το Μαζί για το Παιδί συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Τη σχολική χρονιά 2025-2026 υλοποίησε στοχευμένες παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Π. Χατζηκώστα», μέσω του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές».

Για την Εκπαίδευση

Συγκεκριμένα, το Μαζί για το Παιδί συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα 17 σχολικές μονάδες στους Δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας, Πωγωνίου, Κόνιτσας και Μετσόβου, ενισχύοντας 1.540 μαθητές και 319 εκπαιδευτικούς.

Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν έπειτα από καταγραφή αναγκών και σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, καθώς και την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών με σύγχρονα εργαλεία μάθησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης, στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού νηπιαγωγείων, στην φιλαναγνωσία, στον αθλητισμό και στην υποστήριξη της ειδικής αγωγής.

Μέσα από τις παρεμβάσεις στα σχολεία, μεταξύ άλλων:

Δημιουργήθηκαν 2 αίθουσες STEM, όπου μέσα από τη βιωματική μάθηση, την τεχνολογία και τη δημιουργική σκέψη, οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες που τους βοηθούν να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους

Δημιουργήθηκε μια αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης και φιλαναγνωσίας

Ενισχύθηκε ο ρόλος της ειδικής αγωγής, μέσα από την αναδιαμόρφωση τμήματος ένταξης και αίθουσας λογοθεραπείας, καθώς και τη δωρεά υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης

Δόθηκε έμφαση στην προσχολική αγωγή με την αναβάθμιση εκπαιδευτικού υλικού νηπιαγωγείων, όπου τα παιδιά αποκτούν βασικές δεξιότητες και ισχυρά θεμέλια για τη μελλοντική τους ανάπτυξη

Εξοπλίστηκε ένα εργαστήριο πληροφορικής και 13 αίθουσες διδασκαλίας με ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Αναβαθμίστηκαν δύο σχολικές βιβλιοθήκες

Δωρήθηκαν μουσικά όργανα στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της μουσικής

Προσφέρθηκε αθλητικό υλικό σε 7 σχολεία

Εξοπλίστηκαν 2 αυλές νηπιαγωγείων με παιχνίδια εξωτερικού χώρου

Για την Υγεία

Παράλληλα, το Μαζί για το Παιδί προχώρησε σε δωρεά σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων προς την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Π. Χατζηκώστα», συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της φροντίδας που παρέχεται σε βρέφη και παιδιά της περιοχής.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν:

3 θερμοκοιτίδες

3 συσκευές μέτρησης ζωτικών παραμέτρων

1 συσκευή αναίμακτης μέτρησης χολερυθρίνης αίματος

Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύονται οι δυνατότητες της δημόσιας παιδιατρικής φροντίδας σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, καθώς η νοσοκομειακή μονάδα εξυπηρετεί, επιπλέον της Ηπείρου, περιστατικά από τα Ιόνια Νησιά, τη Λευκάδα, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Μακεδονία και την Αλβανία, διασφαλίζοντας καλύτερη υποστήριξη για τα παιδιά που έχουν ανάγκη νοσηλείας και παρακολούθησης. Οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη στήριξη των Trafigura Maritime Ventures LTD, Chartworld Shipping Corp., Goldenport Group, Prominence Maritime, Seanergy Maritime Holdings Corp. & United Maritime Corp. και του Trafigura Foundation.

Όπως δήλωσε η κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί: «Στο Μαζί για το Παιδί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την υγεία, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει. Μέσα από τη σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία μας με τους πολύτιμους χορηγούς μας, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας σχολεία και δημόσιες δομές υγείας με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους».

Όπως ανέφερε η κυρία Φαίη Φραγκέδη, Managing Director της Trafigura Maritime Logistics: «Στην Trafigura Maritime Logistics και στο Trafigura Foundation πιστεύουμε ότι η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ευημερία των παιδιών και τη δημιουργία ισχυρών τοπικών κοινωνιών. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Μαζί για το Παιδί, είχαμε την ευκαιρία να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση σχολείων και δομών υγείας στην Ήπειρο, στηρίζοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και επαγγελματίες υγείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να βλέπουμε πώς στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε το Μαζί για το Παιδί για τη συνεργασία και συνεχίζουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα και προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί».

Λίγα λόγια για το έργο του Μαζί για το Παιδί στις Ακριτικές Περιοχές από το 2019

Το Μαζί για το Παιδί υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές», που έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση ακριτικών περιοχών της Ελλάδας μέσω της δωρεάς εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών.

Μέσω του προγράμματος που υλοποιείται από το 2019, έχουν στηριχθεί 25.193μαθητές και έχουν ενισχυθεί οι προσπάθειες 3.672 εκπαιδευτικών σε 205 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Ιωάννινων και της Καλύμνου, ενθαρρύνοντάς τους να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στον τόπο τους, και θεμέλια για βιώσιμες κοινότητες, που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους.

Το Μαζί για το Παιδί άφησε το κοινωνικό του αποτύπωμα στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμότειχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών, Ιάσμου, Αρριανών, Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου, Μύκης, Καλύμνου, Ιωαννιτών, Ζίτσας, Πωγωνίου, Κόνιτσας και Μετσόβου.

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας.

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα στο mazigiatopaidi.gr