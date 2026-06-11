Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον θάνατο του πατέρα του: «Έχω υπάρξει και καλύτερα, είναι ακόμα πολύ φρέσκο»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, αλλά και για σημαντικές στιγμές της πορείας του στην τηλεόραση και το θέατρο. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, με αφορμή και την περιοδεία της παράστασης «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων», στην οποία πρωταγωνιστεί το φετινό καλοκαίρι.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου. Ο ηθοποιός περιέγραψε τη δυσκολία που βιώνει, ενώ εξήγησε τον λόγο για τον οποίο θέλησε να μοιραστεί δημόσια την απώλειά του μέσα από τα social media.

«Έχω υπάρξει και καλύτερα και θα υπάρξω, σίγουρα, καλύτερα. Είναι ακόμα πολύ φρέσκο. Στις 16 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ήταν πραγματικά μαγικό το ότι πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε μέσα από τα social media, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι», ανέφερε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξήγησε ότι ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια για τον πατέρα του, καθώς ήθελε να δείξει τι άνθρωπος ήταν. «Ένιωσα την ανάγκη, μέσα από τα social media, να πω ποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δημοσίως θα ξεφτιλιστώ μου φαίνεται σήμερα, γιατί είναι δύσκολο. Είναι ακόμα πολύ κοντινό και είμαι λιγάκι ευσυγκίνητος», είπε.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσθεσε ότι δεν ντρέπεται για τη συγκίνησή του και τόνισε ότι το συναίσθημα αυτό θα τον ακολουθεί για καιρό. «Θα είμαι και για πολύ καιρό ακόμα, το ξέρω. Δεν ντρέπομαι για το συναίσθημά μου, αλλά δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την ανάγκη. Ήταν σαν να ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο “κοιτάξτε τι ωραίο πατέρα είχα”. Του έλεγα “στα ’κανα καρπούζια, ε;” και μου έλεγε “όχι ρε παιδάκι μου”», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας πιο αναλυτικά για τον πατέρα του και τα παιδικά του χρόνια, ο ηθοποιός ανέφερε: «Ήταν γλύκας, είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος, έγραφε στιχάκια και αυτός. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα υγιές περιβάλλον, αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι είσαι πάντα παιδί. Τώρα αποκαλύπτεται ότι πάντα μεταμφιεζόμουν με τον μανδύα της ηλικίας μου. Ότι δεν είμαι παιδί, αλλά είμαστε όλοι παιδιά όταν έχουμε μεγαλώσει καλά».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε και για τη σειρά «Εγκλήματα», αναφερόμενος στη φιλική σχέση που διατηρεί με τους συμπρωταγωνιστές του. Παράλληλα, ο ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Λάκη Λαζόπουλο στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» και αποκάλυψε πώς προέκυψε ο ρόλος του κομμωτή.

«Δεν υπήρχε γραμμένος ρόλος. Στην πρόταση που μου έκανε από το τηλέφωνο ο Λάκης, μου είπε “θες να κάνουμε μαζί Δέκα μικρούς Μήτσους;”. Με είχε δει στο θέατρο, σε μία παράσταση στο Παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα, όπου ήταν η “Λοκαντιέρα”. Είχε έρθει και είχε δει την παράσταση. Και μετά με είδε στο “Μόλις χώρισα”, που είχε γίνει χαμός», αποκάλυψε.

Ο ίδιος περιέγραψε και τον τρόπο δουλειάς του Λάκη Λαζόπουλου, τονίζοντας ότι το κείμενο γραφόταν πολλές φορές την ώρα του γυρίσματος. «Και πάω… Πήγα και ούτε καν ρώτησα τι, πώς. Πήγα τη μέρα του γυρίσματος! Λέω “θα μου δώσετε το κείμενο, το σενάριο;”. “Όχι, κάτσε, τώρα θα το γράψουμε”. Λέω, “πότε, τώρα;”. Εκεί πέρα συνειδητοποίησα τον τρόπο δουλειάς του Λάκη. Ήταν μοναδικός. Έγραφε εκείνη τη στιγμή, περιμέναμε να πάρουμε το κείμενο, να προλάβουμε να το διαβάσουμε, δηλαδή κάναμε πρόβα και καθώς κάναμε πρόβα μαθαίναμε τα λόγια. Την ώρα που τα λέγαμε στο σετ. Ήταν συνταρακτικό», πρόσθεσε.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανέφερε ότι οι ρυθμοί ήταν έντονοι, καθώς η εκπομπή έπρεπε να ετοιμάζεται μέσα σε περιορισμένο χρόνο. «Για όλους μας ήταν αγχωτικό, αλλά και πάλι ήταν και λυτρωτικό, γιατί είχε αδρεναλίνη. Σκέψου τώρα ότι πηγαίναμε το πρωί, μπορεί να κάναμε γύρισμα, να σταματούσαμε, γιατί έπρεπε να γυρίσω Αθήνα· ήταν στα Σπάτα. Να κάνω παράσταση στο θέατρο και μετά, στις 12:00 το βράδυ, πάλι γύρισμα μέχρι τις 6:00 το πρωί. Γιατί ήταν τότε που έπρεπε να παιχτεί πολύ γρήγορα, ήταν κάθε βδομάδα. Δεν ήταν μύθος ότι ξενυχτάγαμε, ήταν πραγματικότητα», παραδέχθηκε.

Κλείνοντας την αναφορά του στους «Δέκα μικρούς Μήτσους», ο ηθοποιός μίλησε για τη χαρά που ένιωθε στα γυρίσματα και για τη σχέση σεβασμού που είχε με τον Λάκη Λαζόπουλο. «Ήταν μεγάλη χαρά που ζούσαμε αυτό το πράγμα, γιατί γελάγαμε πάρα πολύ. Ο Λάκης ήταν φανταστικός, γιατί είχε ένα νέο παιδί δίπλα του και μου φέρθηκε και μου φερόταν από τότε μέχρι και σήμερα που μιλάμε σαν να ’χουμε τελειώσει μαζί τη σχολή. Με έναν σεβασμό και με μία εκτίμηση δηλαδή. Μου επέτρεπε να αυτοσχεδιάζω και ήταν τρελός από χαρά. Γιατί γινόταν κάτι μαγικό», είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.