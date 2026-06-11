Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση, με στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κατάγεται από τη Γάζα, οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 37χρονος έμενε και εργαζόταν στην Κρήτη, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και της λήψης εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Παράλληλα, ο 37χρονος αντιμετωπίζει και τα πλημμελήματα της πραγματοποίησης ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και της αξιόποινης υποστήριξης για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε υπερασπιστή, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να διορίσει τον δικηγόρο Σπύρο Πανταζή. Η απολογία του πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μεταφραστή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πανταζής ανέφερε για τον 37χρονο: «Η παρουσία του κατηγορουμένου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητά του πόρρω απέχουν από τον εγκληματικό τρομοκρατικό ιδεότυπο. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά, που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».