Κώστας Σκανδαλίδης: «Δεν μπορεί ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να ανοίγει θέματα που δημιουργούν διάσπαση στον χώρο της παράταξης – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ»

Ο Κώστας Σκανδαλίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο στο ΕΡΤnews Radio, υπερασπίστηκε τη γραμμή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα ενότητας ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εσωκομματική δημοκρατία, δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της συνοχής της παράταξης, ενώ εμφανίστηκε επικριτικός, απέναντι στη λογική διαμόρφωσης πολιτικής στρατηγικής με βάση τις δημοσκοπήσεις.

Η ενότητα προϋπόθεση για την εκλογική μάχη

«Δεν μπορεί ένας πολύ έμπειρος πολιτικός ή ένας πολιτικός που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή και ανήκει στο ΠΑΣΟΚ ,να ανοίγει θέματα τα οποία ενσυνείδητα δημιουργούν διάσπαση στον χώρο της παράταξης, που σήμερα ενωμένη πρέπει να δώσει τη μάχη για τις εκλογές. Σε αυτό εμείς είμαστε απολύτως καθαροί», ανέφερε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, «ότι στο εξής όποιο στέλεχος διαφοροποιείται θα τίθεται εκτός κινήματος», ο κ. Σκανδαλίδης, διευκρίνισε πως στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει χώρος για διαφορετικές απόψεις και ελεύθερη έκφραση.

«Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος του κόμματος, αναφερόταν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις γίνονται σε χρονικές στιγμές και με τρόπο που αποδυναμώνουν την ενότητα της παράταξης και υπονομεύουν τη στρατηγική που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το συνέδριο.

Δεν λέει κάποιος να μην έχει διαφορετική άποψη και να μην την εκφράζει. Όταν όμως μια θέση έρχεται σε μια συγκυρία που ουσιαστικά αποδυναμώνει την ενότητα του κόμματος και την πορεία του προς τις εκλογές, είναι φανερό ότι υπάρχει ένα όριο. Αυτό το όριο δεν πρέπει να το ξεπερνάμε», επισήμανε.

«Στόχος μας είναι ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και πλησίστιο»

Ερωτηθείς αν υπάρχουν στελέχη που επιδιώκουν συνειδητά να βλάψουν το κόμμα, ο κ. Σκανδαλίδης, απέφυγε να «υιοθετήσει» μια τέτοια ερμηνεία.

Λέω όμως ότι, «ανεξάρτητα αν είναι συνειδητά ή όχι κάποιος που μπορεί να πει κάτι, καταλαβαίνει πού βρίσκεται η συγκυρία και τι διασπά και τι δεν διασπά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι φανερό».

«Πιστεύω ότι μια παράταξη όπως είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, με τον στόχο που έχει μπροστά της, πρέπει να πάει ενωμένη και πλησίστιο στις εκλογές. Και αυτό θα το διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο», τόνισε.

Κατηγορηματικό «όχι» σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Ιδιαίτερα σαφής εμφανίστηκε, σχετικά με την απόφαση του συνεδρίου που αποκλείει οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Με αφορμή δηλώσεις του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, «ότι μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών θα πρέπει να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα», ο κ. Σκανδαλίδης, υποστήριξε, «ότι η σχετική ερμηνεία, δεν συμβαδίζει με την επίσημη θέση του κόμματος».

«Η απόφαση του συνεδρίου είναι σαφής. Εμείς σε καμία περίπτωση και μετά τις εκλογές δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσο απλό είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι ακόμη και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αποδεχόταν μεγάλο μέρος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση θα παρέμενε αρνητική.

«Βεβαίως θα λέγαμε όχι. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τα δεξιά της κόμματα, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές», σημείωσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει με ποιον θα κυβερνήσει»

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά εναντίον του πρωθυπουργού,, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό ερώτημα, αφορά τις μετεκλογικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας.

«Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν πολιτικοί χώροι «όμοροι» προς τη Νέα Δημοκρατία,με τους οποίους θα μπορούσε να αναζητήσει κυβερνητική συνεργασία, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω τις συζητήσεις περί «σκληρής δεξιάς» ή «ακροδεξιάς».

«Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Είναι δουλειά της δεξιάς πολυκατοικίας», σχολίασε.

Ο πρώην υπουργός επέμεινε ότι η άρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι συγκυριακή αλλά βαθιά πολιτική.

«Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, με ποιον θα συνεργαστεί» υπογράμμισε στη συνέχεια, προσθέτοντας «νομίζω ότι αυτός θα σύρει τη χώρα σε εκλογές γιατί υπάρχουν όμορα κόμματα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση». Ερωτηθείς αμέσως μετά εάν άρα, οδηγεί το ΠΑΣΟΚ τον κ. Μητσοτάκη να βάλει αυτό που οι ίδιοι λένε σκληρή δεξιά ή ακροδεξιά στην κυβέρνηση, απάντησε «δεν ξέρω τι είναι αυτά, είναι δουλειά της δεξιάς πολυκατοικίας», πρόσθεσε ο κ.Σκανδαλίδης.

«Καμία περίπτωση συνεργασίας με τη ΝΔ»

«Η βαθύτερη διαφωνία μας είναι ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ένα κόμμα, που ασκεί εδώ και χρόνια αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Είναι αδιανόητο για μας να μπούμε σε μία κυβέρνηση μαζί τους. Είναι αδιανόητο γιατί θέλουμε να αλλάξουμε άρδην το μοντέλο διακυβέρνησης, θέλουμε αλλιώς να κυβερνηθεί η χώρα από τον τρόπο που κυβερνιέται τώρα. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία» συμπλήρωσε.

«Εμείς δεν παρακαλάμε κανένα κόμμα για συνεργασία»

Σχετικά με την ΕΛ.Α.Σ., που επίσης ο πρόεδρός της, αρνείται μέχρι του παρόντος να συνεργαστεί με οποιοδήποτε υπάρχον κοινοβουλευτικό κόμμα, σχολίασε «ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή λέει πράγματα τα οποία ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να τα λέει ένας προοδευτικός πολιτικός και δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί το κόμμα του μόλις έγινε και δεν ξέρω τι θα γίνει, τι πρόγραμμα θα εμφανίσει, πώς θα το εμφανίσει, τι συμπεριφορά θα έχει στις εκλογές και όλα αυτά, είναι ανοικτά μπροστά μας. Αν λέει αυτό είναι δική του δουλειά να το κάνει. Εμείς δεν παρακαλάμε κανέναν.

Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές, όπως λέει ο πρόεδρός μας, δηλαδή έστω και με μία ψήφο και να τις κερδίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Τότε, με βάση το πρόγραμμά μας θα απευθυνθούμε στα κόμματα που θα έχει εκλέξει ο λαός, γιατί δεν καταλαβαίνουμε με αυτή την κατεδάφιση και την πολυδιάσπαση που υπάρχει αυτή την εποχή στον χώρο γενικότερα, στο πολιτικό σύστημα. πώς μπορούμε από τώρα να κρίνουμε τι έχει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός».

Οι δηλώσεις του κ.Σκανδαλίδη για το συγκεκριμένο θέμα, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνες της κ. Διαμαντοπούλου, γεγονός που δεν είναι τυχαίο, διότι πέρα από το γεγονός ότι μετά τη διεξαγωγή του Πολιτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αποφασίστηκε πιο εξωστρεφή στρατηγική αλλά σε πνεύμα ενότητας μεταξύ των στελεχών. Παράλληλα, και τα δύο στελέχη είναι έμπειρα, και γνωρίζουν πολύ καλά τις πολιτικές κινήσεις και τις πρωτοβουλίες, που θα πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε το ΠΑΣΟΚ να βρει έναν καλύτερο βηματισμό, που θα έχει πιθανότητες να «αποτυπωθεί» στο εκλογικό αποτέλεσμα.

«Θα κλείσουμε τα αυτιά μας στις δημοσκοπήσεις και θα πάμε στις εκλογές – Δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες»

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ερωτηθείς εάν συμμερίζεται την άποψη του κ. Ν. Παπανδρέου, ο οποίος είπε «ότι τον Σεπτέμβριο, αν οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να έχει επανέλθει στη δεύτερη θέση ή ακόμα καλύτερα να έχει πάει στην πρώτη, θα πρέπει να αλλάξει πλώρη», ο κ. Σκανδαλίδης είπε «κρούετε ανοιχτές θύρες, γιατί εγώ δεν πιστεύω με κανένα τρόπο ότι κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις.

Ούτε πιστεύω ότι οτιδήποτε δείχνουν, είναι πάντα αξιόπιστο. Γιατί, ανέφερε μερικά παραδείγματα προχθές ο κ. Ανδρουλάκης για τις διαφορές που υπάρχουν στις συγκεκριμένες τωρινές δημοσκοπήσεις. Τις μελετάμε, δεν τις απορρίπτουμε με την έννοια δεν τις διαβάζουμε, αλλά θα κλείσουμε τα αυτιά μας στις δημοσκοπήσεις και θα πάμε στις εκλογές, τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δε θα γίνουμε δούλοι των δημοσκοπήσεων»

«Μελετάμε και αυτές που πιστεύουμε ότι έχουν μια αξιοπιστία. Και σήμερα κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν μια αξιοπιστία, με την έννοια ότι είναι καινούρια κόμματα, τα καινούργια κόμματα, όπως ο Αβραμόπουλος ας πούμε ή ο Σαμαράς παίρνουν 20% στην αρχή και αν παίρνει τώρα ο Τσίπρας 14%, δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι αυτό είναι ένα δεδομένο που είναι εξωπραγματικό, μπορεί να είναι και πραγματικό. Αυτό όμως δεν μας υποχρεώνει εμείς να γίνουμε «δούλοι» των δημοσκοπήσεων, ούτε να κινείται η βελόνα πάνω ή κάτω με βάση τις δημοσκοπήσεις και να αποφασίζουμε τη γραμμή μας. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει αποφασισμένο, ενωμένο, με εμπιστοσύνη, με πίστη ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Μόνο έτσι έχει τύχη και αυτό θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις», είπε με νόημα ο έμπειρος πολιτικός.

Είναι προφανές πως οι απόψεις του σε καίρια ζητήματα συμπλέουν με εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ είναι γνωστό πως ο κ.Σκανδαλίδης έχει επιστρατευτεί εδώ και καιρό στη μάχη που δίνει το ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσει τις προγραμματικές του θέσεις στο σύνολο των πολιτών και να ανεβάσει τα ποσοστά του.