Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με προοπτική και σιγουριά – Αν παραμείνει η ΝΔ, θα κάνουμε άλμα στο κενό

«Κυβέρνηση σκανδάλων», συγκάλυψης ατιμωρησίας, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση της ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και πρόσθεσε πώς «το αφήγημα ότι “μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα”, δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανοήθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι “αν χτυπήσει στις 3 το τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει, αν δεν είμαι εγώ”. Μιλάμε για ναπολεόντεια φιλοσοφία», ανέφερε δηκτικά μιλώντας νωρίτερα το πρωί στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου «OT FORUM: 100 χρόνια ΟΤ». .

Ανέβασε τους τόνους κατά του Πρωθυπουργού και σημείωσε πώς επί της διακυβέρνησής του η διαφθορά και η ατιμωρησία κλιμακώθηκαν. «Δεν βλέπω έναν τομέα που να οδηγεί στο δίλημμα ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από εμένα ή από κάποιον άλλο. Καλώ, λοιπόν, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε πως «η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική» την οποία προβάλλει το ΠΑΣΟΚ είναι απαραίτητη για τη πορεία της χώρας. «Πρώτον έχουμε ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό που μπορεί να κυβερνήσει με διαφάνεια αξιοκρατία και λογοδοσία. Έχουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό ρεαλιστικό υπεύθυνο που απαντά σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Έχουμε πολιτική ηθική διότι δεν έχουμε ποτέ συγκρουστεί κάτω από το τραπέζι ούτε έχουμε παίξει παιχνίδια εις βάρος πολιτικών αντιπάλων και έχουμε και κάτι ακόμη πολιτική αυτονομία απ’ τα συμφέροντα».

Για το σκάνδαλο στις Πολεοδομίες

Σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων υπουργείων που συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις, επισήμανε πως «έδειξε ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία». «Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας, μετά την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά στις πολεοδομίες. Θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης; Θα απαντήσει ο κ. Μαρινάκης; Τι έχουν τα έρμα και παραιτούνται;» παρατήρησε

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τη στεγαστική κρίση

Για την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία κι αντέκρουσε την κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θα ψηφίσει στην παρούσα Βουλή καμία διάταξη, αναφερόμενος στη χρήση του άρθρου 86 από τη κυβέρνηση. «Για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά και δώσουμε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία, αν είναι η επόμενη πλειοψηφία να το αλλάξει όπως θέλει, εμείς δίνουμε τη συναίνεση στη δεύτερη Βουλή για να γράψουμε το άρθρο σωστά και να μην μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει εις βάρος της διαφάνειας στη χώρα», τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όσον αφορά στη στεγαστική κρίση, κατέθεσε εκ νέου την πρόταση του για κοινωνικές κατοικίες, ενώ για την ακρίβεια, μίλησε για αναποτελεσματικότητα και αποτυχία της κυβέρνησης: «Ας ανακοινώσουν πόσους ελέγχους έχουν κάνει, τι πρόστιμα έχουν επιβάλει και πόσα έχουν εισπράξει. Για να καταλάβουν οι πολίτες γιατί είμαστε σε μία ασύδοτη αγορά».

Για το κόμμα ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για το κόμμα ΕΛΑΣ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας «κρίθηκε από τον ελληνικό λαό όντας πέντε χρόνια πρωθυπουργός, ηττήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ηττηθεί οποιοσδήποτε στην Ελλάδα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, και επιδιώκει να επιστρέψει, αλλά με έναν ιδιότυπο τρόπο: διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό».

«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Θέλω να αξιολογήσουν τι είπαν και τι έκαναν και, μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, να δώσουν μια ευκαιρία και στη δική μου γενιά στο ΠΑΣΟΚ. Για να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική, με άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για να πάει η χώρα μπροστά. Σας αξίζει πραγματικά κάτι καλύτερο και να ζείτε σε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε.

Τέλος ερωτηθείς για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ανέφερε:

«Από όποια θέση βρίσκομαι, αυτόν τον αγώνα θα τον πάω μέχρι τέλους με όλες μου τις δυνάμεις. Ακόμη κι αν δεν ήμουν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα τα έκανα και ως ευρωβουλευτής και ως απλός πολίτης. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια φαινόμενα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος στο μυαλό του γίνεται πρωθυπουργός για να στηθούν τέτοιοι μηχανισμοί, είναι ικανός για όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος την πρώτη μέρα που γίνεται πρωθυπουργός οργανώνει με μία παρέα στο Μαξίμου τέτοιους μηχανισμούς, είναι ικανός για όλα. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην εξουσία τους. Και, όταν ξεπερνούν αυτά τα όρια, θα πληρώνουν για να μην υπάρχει επανάληψη τέτοιων σκοτεινών πρακτικών.

Ελπίζω να συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα και να έρθει και ο κ. Ντίλιαν που εκβιάζει τον κ. Μητσοτάκη να μας πει τι εννοεί, αλλά και ο κ. Δημητριάδης που και αυτός εκβιάζει τον κ. Μητσοτάκη μέσω της συνέντευξης που έδωσε στη RealNews λέγοντας: “τα φορτώθηκα όλα για το καλό της οικογένειας και της χώρας και του κόμματος”. Να μας πει επιτέλους τι φορτώθηκε».