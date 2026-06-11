Ρόδος: «Δεν ξέρω τι με έπιασε» – Στη φυλακή ο 55χρονος για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του

Στη φυλακή οδηγείται ο 55χρονος για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του, το βράδυ της της Δευτέρας (8/6) μέσα στο σπίτι όπου συγκατοικούσαν στη Ρόδο.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 55χρονος, που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον συγκάτοικό του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η πλευρά του δράστη ισχυρίζεται ότι ήταν ολοκληρωτικά ανίκανος προς καταλογισμό κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, ενώ διατείνεται ότι η τραγωδία υπήρξε αποτέλεσμα ατυχήματος και όχι πράξη με δόλο.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου είχε καταθέσει σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, η εξέταση ψυχιάτρου ως μάρτυρα και η αναπαράσταση των συνθηκών του περιστατικού, με στόχο να καταδειχθεί η απουσία κάθε πρόθεσης αφαίρεσης ζωής. Παρά τα αιτήματα αυτά, η κρίση των δικαστικών λειτουργών για το θέμα της προσωρινής κράτησης ήταν ομόφωνη.

Το έγκλημα

Όπως αποκάλυψε η «Δημοκρατική», το φονικό σημειώθηκε γύρω στις 19:30 της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026, στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν τα δύο πρόσωπα.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ξαπλωμένος στον αύλειο χώρο, χωρίς σφυγμό και αισθήσεις, με τραύμα στον λαιμό. Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε στο σημείο με αίματα στα χέρια, χωρίς να έχει επιχειρήσει να απομακρυνθεί, και σε πρώτες ερωτήσεις φέρεται να ανέφερε ότι το έπραξε «πάνω στον καβγά».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η ένταση ξεκίνησε όταν το θύμα ζήτησε επανειλημμένα τσιγάρο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέστρεψε στο διαμέρισμά του, να επέστρεψε κρατώντας μαχαίρι και να κατάφερε χτύπημα στον λαιμό του 63χρονου, ο οποίος βγήκε αιμορραγώντας στην αυλή και κατέρρευσε. Το φονικό όργανο, με συνολικό μήκος 21 εκατοστών και λάμα 11,5 εκατοστών, κατασχέθηκε στον χώρο.

Η κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς

Καταθέτοντας στους αστυνομικούς, ο 55χρονος υποστήριξε ότι πήρε το μαχαίρι όχι για να βλάψει το θύμα αλλά για να κάνει κακό στον εαυτό του, και ότι «δεν ξέρω τι με έπιασε», εκφράζοντας τη μεταμέλειά του. Ανέφερε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή και ότι είναι διαβητικός, ακολουθώντας φαρμακευτική αγωγή την οποία, όπως παραδέχθηκε, ορισμένες φορές παραμελεί. Όπως προκύπτει, είχε νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη σε ψυχιατρικές δομές, ενώ το πρωί της ημέρας του εγκλήματος είχε εξεταστεί στην ψυχιατρική κλινική, στοιχείο που αξιοποιεί η υπεράσπιση.

Οι δύο άνδρες ζούσαν για χρόνια κάτω από την ίδια στέγη και, κατά τις πληροφορίες, ήταν στενοί φίλοι, με συγγενείς του 55χρονου να φροντίζουν συχνά για τη σίτιση και των δύο. Μετά την ομόφωνη απόφαση για την προσωρινή κράτηση, η υπόθεση περνά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, όπου θα κριθεί, μέσα από τον συνδυασμό των εργαστηριακών εξετάσεων, της νεκροψίας και των μαρτυρικών καταθέσεων, το ζήτημα του καταλογισμού και του χαρακτήρα της πράξης.