Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ – «Το μηχάνημα ήταν σε ακατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση»

«Καταπέλτης» η εισαγγελέας στη δίκη για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου, Γιάννη Καμπαϊλή, τον Αύγουστο του 2024, σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, στη Χαλκιδική.

Η εισαγγελέας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στα Γιαννιτσά αναφέρθηκε στην πρότασή της στην κατάσταση, στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα στο λούνα παρκ και στην αποδοχή από τους κατηγορούμενους αυτής της κατάστασης.

«Το μηχάνημα ήταν σε κατάσταση απολύτως ακατάλληλη και επικίνδυνη», είπε η εισαγγελέας, σύμφωνα με την ΕΡΤ και συμπλήρωσε πως «ήταν ιδιοκατασκευή και έγινε από άτομο χωρίς γνώσεις, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς τη λήψη κανενός μέτρου ασφαλείας. Είχε υποστεί εκτεταμένη διάβρωση, ποτέ, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει».

Η πρόταση της εισαγγελέως για τους κατηγορούμενους

Σχετικά με τον 60χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, η εισαγγελέας πρότεινε να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον 19χρονο και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον τραυματισμό του αδελφού του.

Αναφερόμενη στη σύζυγο του ιδιοκτήτη πρότεινε να καταδικαστεί για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για απλή συνέργεια στην απόπειρα με ενδεχόμενο δόλο, για τον αδερφό του 19χρονου.

Για τον χειριστή του μηχανήματος, που φέρεται να αύξησε την ταχύτητα στο μηχάνημα και εκείνη την ώρα έσπασε με συνέπεια ο 19χρονος να χάσει τη ζωή του, πρότεινε να καταδικαστεί για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση, με αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη, για τον 16χρονο αδερφό του Γιάννη Καμπαϊλή. «Εξέθεσε σε μη ασφαλή ταχύτητα τους επιβαίνοντες, αλλά αυτό το έκανε από αμέλεια», υποστήριξε η εισαγγελέας στην πρότασή της.

Σχετικά με τον μηχανικό, ο οποίος έδωσε τις βεβαιώσεις που έλεγε ότι το μηχάνημα-παιχνίδι «crazy dance» ήταν σε καλή κατάσταση, πρότεινε να καταδικαστεί για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. «Τόση φθορά και δεν έκανε ούτε μία υπόδειξη. Ήταν ψευδείς οι υπεύθυνες δηλώσεις του», είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας. «Θλίβομαι, γιατί πριν το δυστύχημα, τρεις μηχανικοί φέρονται να έλεγξαν αυτό το μηχάνημα», συμπλήρωσε η εισαγγελέας.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αγόρευση των δικηγόρων.