Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος

  • Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας, αλλά και μία πρώην αντιδήμαρχος για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος τον Αύγουστο του 2024.
  • Ο νέος δήμαρχος παραπέμπεται με την τότε ιδιότητά του ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ η πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών για την αποδοχή έκθεσης που δεν έβρισκε πρόβλημα στο λούνα παρκ. Αναφορές κάνουν λόγο για νομικά κενά και λανθασμένη έγκριση άδειας για άλλο λούνα παρκ.
  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου η έρευνα της Δικαιοσύνης, με παραπομπές της έκπτωτης δημάρχου, ενώ έχει οριστεί δίκη για τους ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, τον χειριστή του φονικού μηχανήματος και έναν μηχανικό.
Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας, αλλά και μία πρώην αντιδήμαρχος για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος τον Αύγουστο του 2024.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη, ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας παραπέμπεται με την τότε ιδιότητά του (αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Κασσάνδρας το 2023), αλλά και η τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με τις αναφορές του πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του, ο τότε αντιδήμαρχος είχε κάνει δεκτή την έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο λούνα παρκ, ενώ το επίμαχο παιχνίδι (crazydance), στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, πληρούσε όλες τις προδιαγραφές για να λειτουργήσει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν υπήρχαν νομικές προϋποθέσεις για να εγκριθεί η άδεια λειτουργίας, ενώ υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό κενό, σύμφωνα με το οποίο η άδεια εγκρίθηκε- όπως υποστηρίζει ο πατέρας του 19χρονου-για λούνα παρκ της Φούρκας και όχι του Πευκοχωρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη εξάλλου, βρίσκεται η έρευνα της Δικαιοσύνης, ενώ υπάρχουν ήδη παραπομπές της έκπτωτης δημάρχου, Αναστασίας Χαλκιά, αλλά και η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών των δύο ιδιοκτητών του λούνα παρκ, του χειριστή του φονικού μηχανήματος, αλλά και ενός μηχανικού, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του 19χρονου.

