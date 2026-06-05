Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος οδηγός που έτρεχε με 173 χλμ/ώρα

Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού εντοπίστηκε να οδηγεί με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ/ώρα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν το τελευταίο 24ωρο.