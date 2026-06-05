Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος οδηγός που έτρεχε με 173 χλμ/ώρα

Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού εντοπίστηκε να οδηγεί με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ/ώρα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

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Συνελήφθη αμέσως ο 19χρονος
Εξαιρετικά επικίνδυνοι οι ελιγμοί που έκανε Πηγή: Voria
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 19χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 173 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη, σε δρόμο με όριο τα 90.
  • Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.
  • Ο νεαρός συνελήφθη κατά το τελευταίο 24ωρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90, εντοπίστηκε να κινείται 19χρονος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Σερρών, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, κατά το τελευταίο 24ωρο.

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