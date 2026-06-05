Politico: Δείπνο στις Βερσαλλίες ή γκολφ στο Εβιάν – Το σχέδιο του Μακρόν για να «κρατήσει» τον Τραμπ στους G7

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Μια από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις της διπλωματικής τέχνης εξετάζει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των G7.

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την κρίση με το Ιράν, το Παρίσι σχεδιάζει να επιστρατεύσει τη… βασιλική λάμψη των Βερσαλλιών ή ακόμη και ένα χαλαρό παιχνίδι σε γήπεδο γκολφ.

Στόχος της γαλλικής πλευράς είναι να κολακεύσει τον Αμερικανό Πρόεδρο και να αποτρέψει μια πρόωρη αποχώρησή του που θα μπορούσε να τινάξει τη Σύνοδο στον αέρα.

Δείπνο για δύο στο παλάτι του «Βασιλιά Ήλιου»

Σύμφωνα με δύο Γάλλους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις προετοιμασίες και επικαλείται το Politico, η γαλλική προεδρία επεξεργάζεται ένα ιδιωτικό δείπνο για δύο στην πολυτελή κατοικία του Λουδοβίκου ΙΔ΄ στις Βερσαλλίες, το οποίο σχεδιάζεται να συμπέσει με τη Σύνοδο της Ομάδας των Επτά (G7) αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η κεντρική ιδέα είναι να αξιοποιηθεί η γνωστή αδυναμία του Τραμπ για τους χρυσοποίκιλτους, εμβληματικούς εσωτερικούς χώρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραμείνει προσηλωμένος στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το αλπικό θέρετρο Εβιάν-λε-Μπαιν στις 15–17 Ιουνίου, σε μια περίοδο έντονης νευρικότητας και χωρίς να διαφαίνεται άμεσα προοπτική μιας διπλωματικής διευθέτησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα πετάξει στη Γαλλία αφού πρώτα παρακολουθήσει μια σειρά από αγώνες UFC στον Λευκό Οίκο, η γαλλική πλευρά δεν επαναπαύεται.

«Πιστεύω ότι έχει σχεδόν επιβεβαιώσει για τους G7», δήλωσε πρόσωπο από το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου.

Ωστόσο, δεδομένης της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του Τραμπ, η ίδια πηγή τόνισε ότι το δείπνο δεν έχει «κλειδώσει» και ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

«Όλα είναι πιθανά, υπάρχει επίσης ένα γήπεδο γκολφ στο Εβιάν».

Το μάθημα της τελευταίας δεκαετίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν περάσει σχεδόν μια δεκαετία προσπαθώντας να βρουν τη φόρμουλα διαχείρισης του Τραμπ.

Το βασικό μάθημα που αποκόμισαν είναι ότι η κολακεία, το τελετουργικό και μια δόση βασιλικής μεγαλοπρέπειας μπορούν να εξομαλύνουν τις σχέσεις με έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει θεσμούς όπως οι G7 με βαθιά σκεπτικισμό.

Με την αμερικανική κυβέρνηση, όμως, να πασχίζει να βγει από την αντιπαράθεση με το Ιράν, παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ –ο οποίος έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι τον εγκατέλειψαν στη Μέση Ανατολή– ενδιαφέρεται να περάσει χρόνο με τους ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και του Ιαπωνίας.

Ένας βουλευτής από το φιλελεύθερο κόμμα Renaissance του Μακρόν συνόψισε τη Σύνοδο ως κάτι που οι Ευρωπαίοι «απλώς πρέπει να ξεπεράσουν».

«Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως στον Καναδά πέρυσι, όταν ο Τραμπ έφυγε νωρίτερα, ή μια κρίση για τη Γροιλανδία», δήλωσε ο βουλευτής, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσει ανοιχτά.

Το δείπνο στις Βερσαλλίες, αν πραγματοποιηθεί, έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου, την τελευταία ημέρα της Συνόδου, και θα είναι μια πολύ πιο κλειστή και προσωπική συνάντηση σε σχέση με το επίσημο κρατικό δείπνο που διοργανώθηκε για τον βασιλιά Κάρολο, το οποίο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200 καλεσμένους.

«Πρέπει να τον θαμπώσεις και να του κάνεις τα γλυκά μάτια», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Ο Μακρόν και ο Τραμπ έχουν ήδη πάει στον Πύργο του Άιφελ… Τι απέμεινε, αν όχι η Αίθουσα των Κατοπτρών στο Παλάτι των Βερσαλλιών;».

Διπλωματικά παιχνίδια και το «κωδικοποιημένο» μενού

Παρά τις προσπάθειες του Μακρόν, στην Ευρώπη υπάρχουν αμφιβολίες για το αν αυτές οι κινήσεις τακτικής μπορούν να αποδώσουν ουσιαστικά, δεδομένης της στάσης του Τραμπ στους δασμούς και στους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

«Η κολακεία είναι αποτελεσματική μόνο ως μέρος ενός συσχετισμού ισχύος», σημείωσε ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπενθυμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ανάγκασαν τον Τραμπ να υποχωρήσει στο θέμα της Γροιλανδίας με ένα μείγμα θαυμασμού και κινήσεων ισχύος, ή αν υπάρχει κάποιο άμεσο κέρδος για τις ΗΠΑ ή την οικογένεια Τραμπ.

«Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε. «Δεν μπορούμε να δώσουμε στον Τραμπ έναν πύργο στη Γαλλία».

Ωστόσο, υπάρχουν ελπίδες ότι η Σύνοδος μπορεί να «φέρει τον Τραμπ πίσω στο κλαμπ», σύμφωνα με πρώην υπουργό.

Μάλιστα, η γαλλική πλευρά έχει εστιάσει την ατζέντα σε ένα θέμα που αρέσει στον Τραμπ: τις «παγκόσμιες ανισορροπίες», μια κωδικοποιημένη ορολογία για τις εμπορικές πρακτικές και τα τεράστια πλεονάσματα της Κίνας.

Στενά του Ορμούζ και Ζελένσκι

Οι διοργανωτές γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το απροσδόκητο, σημειώνει το Politico.

«Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή», ανέφερε η πηγή κοντά στον Γάλλο Πρόεδρο. «Αν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αυτό αλλάζει τα πάντα».

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά αποτελεί παγκόσμια ανησυχία, και Γάλλοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πλήρως ικανή να μετακυλίσει την ευθύνη για το αδιέξοδο στους Ευρωπαίους.

Ο Τραμπ τούς κατηγορεί συνεχώς, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να επεξεργαστούν ένα «σχέδιο Β» για το άνοιγμα των Στενών, ακόμη και αν ο πόλεμος μαίνεται.

Το σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο καθώς ο Μακρόν, ανατρέποντας προηγούμενους σχεδιασμούς, προσκάλεσε στη Σύνοδο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με δεδομένη τη φορτισμένη σχέση του Τραμπ με τον Ουκρανό ηγέτη, η κίνηση αυτή προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα.

«Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ρίσκου με την κυβέρνηση Τραμπ», κατέληξε Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Δεν φοβούνται τη σύγκρουση».