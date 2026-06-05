Διακοπές ρεύματος σε Παπάγου και Χαλάνδρι – Έγιναν απεγκλωβισμοί από ασανσέρ

Διακοπές ρεύματος έχουν προκληθεί στις περιοχές Παπάγου και Χαλάνδρι, με συνέπεια την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί προβλήματα σε φωτεινούς σηματοδότες και βασικές υποδομές, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους των πληγεισών περιοχών.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα έχουν προκληθεί από διακοπές ρεύματος σε Παπάγου και Χαλάνδρι.
  • Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, ανταποκρινόμενη σε 5 περιστατικά στου Παπάγου και 2 στο Χαλάνδρι.
  • Κάτοικοι αναφέρουν προβλήματα σε φωτεινούς σηματοδότες και βασικές υποδομές, ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Προβλήματα έχουν προκληθεί από διακοπές ρεύματος σε Παπάγου και Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις από κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ, κυρίως σε πολυκατοικίες όπου η διακοπή ρεύματος προκάλεσε ακινητοποίηση ανελκυστήρων.

Η Πυροσβεστική φέρεται να έχει ανταποκριθεί σε σειρά επιχειρήσεων απεγκλωβισμού. Έχουν επέμβει για 5 περιστατικά στου Παπάγου και 2 στο Χαλάνδρι. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά.

Κάτοικοι αναφέρουν επίσης προβλήματα σε φωτεινούς σηματοδότες και βασικές υποδομές, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσκολίες στην κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους των περιοχών.

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