Διακοπές ρεύματος σε Παπάγου και Χαλάνδρι – Έγιναν απεγκλωβισμοί από ασανσέρ

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Προβλήματα έχουν προκληθεί από διακοπές ρεύματος σε Παπάγου και Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις από κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ, κυρίως σε πολυκατοικίες όπου η διακοπή ρεύματος προκάλεσε ακινητοποίηση ανελκυστήρων.

Η Πυροσβεστική φέρεται να έχει ανταποκριθεί σε σειρά επιχειρήσεων απεγκλωβισμού. Έχουν επέμβει για 5 περιστατικά στου Παπάγου και 2 στο Χαλάνδρι. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά.

Κάτοικοι αναφέρουν επίσης προβλήματα σε φωτεινούς σηματοδότες και βασικές υποδομές, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσκολίες στην κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους των περιοχών.