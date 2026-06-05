Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσε στον 2ο όροφο για να κλέψει την γιαγιά του

Θύμα κλοπής από τον ίδιο της τον εγγονό έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Ο 34χρονος δράστης κατάφερε να αναρριχηθεί στην πολυκατοικία και να εισβάλει στο διαμέρισμα της γιαγιάς του, το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κλοπή σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, την ώρα δηλαδή που η ηλικιωμένη έλειπε από το σπίτι της. Ωστόσο, οι κινήσεις του 34χρονου έγιναν αντιληπτές από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, ο εγγονός της ηλικιωμένης συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.