Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής – Στο επίκεντρο οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο γραφείο του 41χρονου

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας διοργανώνεται απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της 39χρονης Βασιλικής, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν στις ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο γραφείο του 41χρονου κατηγορούμενου, ενώ αναμένεται η απολογία του αύριο το πρωί.

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δολοφονία Καλαμάτα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη της 39χρονης Βασιλικής, αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης βίας, έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 20:00 στην Καλαμάτα.
  • Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται πλέον οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στον χώρο εργασίας του κατηγορούμενου.
  • Ο 41χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί, ενώ ο συνήγορός του θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

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Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη της 39χρονης Βασιλικής που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου με 45 μαχαιριές, έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 20:00 στην Καλαμάτα.

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Το κάλεσμα έχει απευθύνει η Φεμινιστική Κίνηση Καλαμάτας, ενώ το παρών αναμένεται να δώσουν πολίτες αλλά και εκπρόσωποι συλλόγων, σωματείων και άλλων φορέων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη μνήμη της αδικοχαμένης Βασιλικής, αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με κεντρικό μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη και μόνη απέναντι στη βία.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μεταφέρθηκε ο 41χρονος γυναικοκτόνος

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, ο 41χρονος αργά χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μεταφέρθηκε υπό αστυνομική συνοδεία στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς φέρεται να αντιμετώπισε πρόβλημα με τα μάτια του. Εξετάστηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου και, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών ελέγχων, αποχώρησε περίπου δύο ώρες αργότερα, επιστρέφοντας στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου κρατείται ενόψει της αυριανής απολογίας του.

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Στο επίκεντρο οι ηχητικές καταγραφές

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών και της προανακριτικής διαδικασίας βρίσκονται πλέον οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στον χώρο εργασίας του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συγκεκριμένες καταγραφές φέρεται να περιλαμβάνονται συνομιλίες της 39χρονης συζύγου του, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν αυτές οι καταγραφές.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το περιεχόμενό τους, ενώ παράλληλα ερευνούν την προέλευση και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν. Πρόκειται για ένα από τα σημεία της έρευνας που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς ενδέχεται να φωτίσουν πτυχές της σχέσης του ζευγαριού και της καθημερινότητάς τους πριν από το έγκλημα. Παράλληλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB) και άλλα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν έχουν αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου εξετάζονται εξονυχιστικά.

Οι αναλύσεις των ψηφιακών ευρημάτων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις στο βασικό ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές: αν πρόκειται για ένα έγκλημα που είχε προμελετηθεί ή για μια πράξη που τελέστηκε έπειτα από έντονη λογομαχία, όπως πλέον φέρεται να υποστηρίζει ο 41χρονος.

Τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, σε συνδυασμό με το υλικό που εξακολουθεί να εξετάζεται, εκτιμάται ότι μπορούν να φωτίσουν περαιτέρω τη σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ του κατηγορούμενου και της 39χρονης. Παράλληλα, αναζητούνται απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η γυναίκα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες προσώπων από το περιβάλλον της, η 39χρονη φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να απομακρυνθεί από τη σχέση, ενώ άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν μια καθημερινότητα ιδιαίτερα πιεστική και ασφυκτική. Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα που προσπαθούσε να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, αισθανόμενη συχνά εγκλωβισμένη.

Αύριο η απολογία

Ο 41χρονος αναμένεται να περάσει αύριο το πρωί την πόρτα των δικαστηρίων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Μεταξύ άλλων θα κληθεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει από την έρευνα, σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας, αλλά και με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση των ισχυρισμών του σε σχέση με όσα φέρεται να είχε αναφέρει αρχικά μετά τη σύλληψή του και όσα υποστηρίζει σήμερα.

Την ίδια ώρα, ο συνήγορός του έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσκομίσει και ιατρικά έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, θεωρούνται σημαντικά για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

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