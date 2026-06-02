Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Την μαχαίρωνε επί δύο λεπτά – Οι νέες μαρτυρίες για «ζωή κόλαση μέσα στο σπίτι» και το ψεύτικο προφίλ του δράστη με το όνομα «Θάνατος»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, σχεδόν δύο 24ωρα μετά το έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσωπα από το περιβάλλον της γνώριζαν ότι ο γάμος της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, ενώ φίλοι της αναφέρουν ότι η ίδια δεν ήταν ευτυχισμένη και σκεφτόταν να πάρει διαζύγιο. Οι ίδιες πληροφορίες δείχνουν ότι οι εντάσεις μέσα στο σπίτι είχαν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητας του ζευγαριού. Η 39χρονη φέρεται να ζούσε σε ένα περιβάλλον με καβγάδες, φωνές, απειλές και περιστατικά βίας, ενώ τα δύο παιδιά φαίνεται πως είχαν επηρεαστεί βαθιά από την κατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία φέρεται να άκουσε την 39χρονη να λέει ότι την χτυπούσε με ζώνη, αλλά και τη φράση: «Αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία». Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι είχαν προηγηθεί σοβαρά περιστατικά πριν από το έγκλημα, με τα παιδιά να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας δύσκολης οικογενειακής πραγματικότητας.

Σύμφωνα με αναφορές γειτόνων, την περασμένη Πέμπτη είχε γίνει κλήση στην Αστυνομία για πιθανό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι γείτονες φέρεται να ανέφεραν: «Ελάτε γρήγορα, ακούγεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μια γυναίκα φωνάζει και παρακαλάει για βοήθεια». Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν γειτονικά σπίτια, από τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ακουστεί οι φωνές, ωστόσο δεν εντόπισαν κάτι.

Η ακραία αγριότητα του εγκλήματος

Η ίδια εικόνα φαίνεται πως επικράτησε και τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία. Το κρίσιμο χρονικό διάστημα φέρεται να ήταν μόλις πέντε λεπτά. Στη 1:47 ακούστηκαν φωνές μέσα στη νύχτα και ακολούθησαν δύο με τρεις κλήσεις προς την Αστυνομία. Οι αναφορές αυτές κινητοποίησαν τις Αρχές, ενώ ενημερώθηκε και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Ο διαχειριστής κατέβηκε στο σημείο, την ώρα που οι γείτονες ζητούσαν να ανοίξει η πόρτα. Στη 1:52, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, όλα είχαν τελειώσει. Οι πρώτοι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, ενώ ο σύζυγός της άνοιξε την πόρτα μέσα στα αίματα.

Την μαχαίρωνε επί δύο λεπτά

Η ιατροδικαστική εξέταση ανέδειξε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Σύμφωνα με το Mega η 39χρονη δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές και αντίστοιχα πολλαπλά χτυπήματα με το πίσω μέρος του μαχαιριού. Η 39χρονη δεχόταν μαχαιριές επί δύο λεπτά. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός έφερε τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι η γυναίκα έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι η Βασιλική προσπάθησε να φύγει. Το τραύμα στην πλάτη ενισχύει αυτή την εκτίμηση, ενώ οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν ακόμη και ψηλά στους τοίχους, έξω από το δωμάτιο, δείχνουν ότι προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, η ίδια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 39χρονη δέχθηκε τις περισσότερες μαχαιριές ενώ βρισκόταν ήδη στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί την εντόπισαν νεκρή σε εμβρυακή στάση, ενώ στο χέρι της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

Τα ανήλικα παιδιά που δεν αντιλήφθηκαν τίποτα

Την ώρα του εγκλήματος, στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στις Αρχές, καθώς γείτονες είχαν ακούσει φωνές από το διαμέρισμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηρεμιστικά σκευάσματα. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο τα παιδιά να παρέμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανής χορήγησης κάποιας ουσίας. Για τον λόγο αυτόν, έχει τεθεί ζήτημα διενέργειας αιματολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η 39χρονη δεν πρόλαβε να πει όλη την αλήθεια για όσα φέρεται να ζούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, είχε μιλήσει σε φίλες της και προσπαθούσε να φύγει από αυτήν τη σχέση. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι η τραγωδία δεν προέκυψε σε κενό, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης, το οποίο οι Αρχές πλέον εξετάζουν στο σύνολό του.

Η 39χρονη αναζητούσε εργασία

Η Βασιλική φέρεται να αναζητούσε εργασία, προκειμένου να μπορεί να συντηρεί τα δύο παιδιά της και τον εαυτό της. Σύμφωνα με το MEGA, είχε απευθυνθεί στα μέσα του 2025 σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, όπου φέρεται να είχε καταγγείλει ότι υφίστατο βία και είχε ζητήσει βοήθεια, κυρίως νομικές συμβουλές.

Την εικόνα μιας γυναίκας που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της ενισχύει και μήνυμα που παρουσιάστηκε στο Mega. Η Βασιλική είχε γράψει σε φίλη της, ενώ αναζητούσε δουλειά: «Καλημέρα τι κάνεις; Ήθελα να σε ρωτήσω… Μιας που έχω ρωτήσει πλέον τους πάντες και έχω απογοητευτεί πλήρως ας ρωτήσω και εσένα και μιας που γνωρίζεις αρκετό κόσμο μπας και ξέρεις κάτι. Ψάχνω για δουλειά αρκετό καιρό αλλά τίποτα. Όχι κάτι συγκεκριμένο, καμιά δουλειά γραφείου π.χ. κάτι να είναι πρωινά. Ως τώρα δουλειές γραφείου έχω κάνει, ή ρεσεψιόν ξενοδοχείου και αυτά ψιλοπράγματα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι ανάγκη να βρω κάτι πλέον».

Η μαμά μου θα χωρίσει τον μπαμπά μου

Την ίδια ώρα, φίλοι της 39χρονης περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης, ζήλιας και ελέγχου. Μία φίλη της ανέφερε: «Ο κύριος αυτός ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος την ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στον χορό. Τον ενοχλούσαν τα posts που ανέβαζε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το μεγάλο της το παιδάκι είχε αναφέρει σε μία συμμαθήτριά της ότι η μαμά θα χωρίσει από τον μπαμπά μου και θέλει να φύγει από το σπίτι».

Μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, το πρωί της Τρίτης έφτασε αεροπορικώς στην Καλαμάτα η αδελφή του θύματος από την Κω, όπου διαμένει. Η γυναίκα μετέβη, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παιδοψυχολόγοι ανακοίνωσαν στα δύο παιδιά ότι η μητέρα τους είναι νεκρή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αδελφή της 39χρονης θα επιδιώξει να αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών.

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Φίλοι της 39χρονης είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από το «Live News», οι καυγάδες του ζευγαριού είχαν γίνει συχνότεροι το τελευταίο διάστημα. Συγγενείς, φίλοι και γείτονες περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης, ζήλιας και ελέγχου. Η 39χρονη αγαπούσε τον χορό και ήταν ενεργή στα social media, όπου ανέβαζε συχνά βίντεο. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, ο σύζυγός της φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της και να ενοχλείται από τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φίλοι της 39χρονης υποστηρίζουν ότι είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της. Μία φίλη της ανέφερε: «Έκανα την καταγγελία στην αστυνομία στις 18 Νοέμβρη. Η ίδια είχε πει στην παρέα μας: ”Αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”. Έρχεται μια μέρα λοιπόν και όντως την παίρναμε τηλέφωνο, δεν σήκωνε τηλέφωνα τίποτα. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και καλούμε την Αστυνομία. Και τους λέμε: ”Ξέρουμε αυτά κι αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν έχει έρθει στην παρέα και μένει εκεί”. Η Αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει ότι η κοπέλα αρνήθηκε πως κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβισμένη εννοείται. Και η αστυνομία μας λέει: ”Μην ανακατεύεστε, γιατί θα μπλέξετε”. Πήραμε με θάρρος τηλέφωνο την αστυνομία και καταλήξαμε να ντρεπόμαστε. Και να αναρωτιόμαστε: ”Τώρα τι έγινε; Κάναμε καλά;”.

»Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την Αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας: ”Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει”. Της είχε κάνει εντύπωση που θέλαμε να την βοηθήσουμε γιατί άτομα από το περιβάλλον της που γνώριζαν την κατάσταση δεν είχαν κάνει καμία κίνηση».

Οι ίδιες μαρτυρίες δείχνουν ότι ο φόβος είχε κρατήσει για χρόνια κλειστό το στόμα της 39χρονης. Άτομα από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι ο 41χρονος την κακοποιούσε συστηματικά και είχε φτάσει στο σημείο να τη χτυπά ακόμη και με ζώνη. «Φοβόμασταν ότι κάποια μέρα θα την σκοτώσει. Την απειλούσε με το παραμικρό, ότι ‘αν μιλήσεις, θα σε σκοτώσω. Αν φύγεις, θα σε σκοτώσω’. Είχε ξεφύγει, δεν ήταν στα λογικά του. Πραγματικά απορούμε, δηλαδή σε αυτήν την πολυκατοικία τόσο καιρό, τι κάνανε;».

Άλλη φίλη της 39χρονης ανέφερε ότι γνώριζε πως η Βασιλική δεν περνούσε καλά μέσα στον γάμο της. Όπως είπε, η ίδια και μία ακόμη φίλη της την είχαν συναντήσει κρυφά για καφέ, προκειμένου να της μιλήσουν και να τη βοηθήσουν. «Ήξερα ότι με τον σύντροφό της δεν περνάει καλά, ότι την χτυπάει. Οπότε πήρα το θάρρος μαζί με μία πιο καλή της φίλη και την πιάσαμε μία μέρα, πήγαμε για καφέ κρυφά. Εκείνη άρχισε και μας έλεγε διάφορα σκηνικά που συμβαίνουνε στο σπίτι. Αυτός με την κοπέλα έδειχνε πάντα έξω ότι την αγαπάει και μέσα περνούσε μία κόλαση».

Σύμφωνα με όσα λένε άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού, ο 41χρονος πίστευε ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Οι αρνήσεις της δεν τον έπειθαν, ενώ φίλοι της εκτιμούν ότι η ίδια έκανε υπομονή για τα δύο παιδιά της. «Πήγαμε για καφέ και μου εξομολογήθηκε όλα αυτά που είχαν γίνει, της είχα πει ‘θέλεις τώρα, ή πιο οργανωμένα να πάμε σπίτι σου, να πάρεις τα παιδιά, έχω σπίτι να σε στείλω, μπορούμε να σε εξαφανίσουμε’, της λέω. ‘Θέλεις; Να σε εξαφανίσουμε;’. Φοβότανε πολύ, της είχαμε βρει ψυχολογική υποστήριξη. Φοβόταν πάρα, μα πάρα πολύ να κάνει κίνηση να φύγει απ’ αυτόν».

Στο πέρασμα του χρόνου, τα προβλήματα φαίνεται πως πολλαπλασιάζονταν. Ο 41χρονος φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να παρακολουθεί τη γυναίκα του και να προσπαθεί να ελέγχει κάθε της κίνηση.

Διαψεύδει η ΕΛΑΣ

Απάντηση σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα έδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν προκύπτει πως είχε προηγηθεί καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του θύματος.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και ότι συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς και δημοσιεύματα που αναπαράγονται σχετικά με την υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και κάθε στοιχείο που αφορά το ιστορικό της εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Ωστόσο, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές yπηρεσίες.

Ειδικότερα, κατά το περιστατικό του Νοεμβρίου 2025, στο οποίο γίνεται αναφορά στο ρεπορτάζ, δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας, ούτε προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που να στοιχειοθετεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες. Παράλληλα, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία, ουδέποτε είχε περιέλθει σε γνώση των αστυνομικών αρχών καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Αυτονόητο είναι ότι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που συμβάλλει στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών αξιολογείται από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Το ψεύτικο προφίλ με το όνομα «Θάνατος»

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο δράστης είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στο Facebook, μέσα από το οποίο προσπαθούσε να βλέπει φωτογραφίες φίλων της και να μαθαίνει νέα για άτομα που συναναστρέφονταν μαζί της. Το ψεύτικο προφίλ φέρεται να είχε δημιουργηθεί με το όνομα «Θάνατος» και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ακολουθούσε μόνο εκείνη, δύο φίλες της και τη σχολή χορού που πήγαινε. Το προφίλ δεν είχε φωτογραφίες και φέρεται να είχε δημιουργηθεί μόνο για να ελέγχει ο 41χρονος όσα ανέβαζε η γυναίκα του.

Στις δικές της διαδικτυακές σελίδες, η 39χρονη συνήθιζε να ανεβάζει εικόνες από τη σχολή χορού που πήγαινε στην Καλαμάτα και να κάνει μοντάζ σε δικές της φωτογραφίες. Για την ίδια, ο χορός και η φωτογραφία ήταν στιγμές χαλάρωσης, οι οποίες δεν έδειχναν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. «Της άρεσε πολύ η φωτογραφία, να φτιάχνει φωτογραφίες και βίντεο. Πολλές εικόνες που βλέπεις στο προφίλ της είναι επεξεργασμένες, είναι φτιαγμένες. Μας είχε φτιάξει και σε εμάς δηλαδή διάφορες εικόνες. Της άρεσε πολύ ο χορός. Αυτός ζήλευε επειδή πήγαινε σε μία σχολή και έκανε χορό, την εξευτέλιζε».

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης εργαζόταν από το 2009 σε λογιστικό γραφείο της Καλαμάτας. Ο εργοδότης του είπε στο «Live News» ότι δεν γνώριζε το παραμικρό για τα προβλήματα που υπήρχαν στο σπίτι του. Όπως ανέφερε, του είχε κάνει εντύπωση ότι δεν έβλεπε ποτέ το ζευγάρι μαζί. Εκτός δουλειάς είχε τύχει να συναντήσει τον υπάλληλό του με τα παιδιά, αλλά ποτέ μαζί με τη γυναίκα του. «Τον βλέπαμε και έξω τυχαία με τα παιδάκια. (…) Η μαμά δεν εμφανιζόταν σχεδόν καθόλου».

Παρά τα όσα γνώριζαν στενοί φίλοι της 39χρονης, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μετά το έγκλημα, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε επίσημο ιστορικό. Η 39χρονη μπορεί να έμενε τα τελευταία τρία χρόνια στη γειτονιά, ωστόσο δεν είχε έντονη κοινωνική παρουσία. Μία από τις μεγάλες της αγάπες ήταν ο χορός. Και εκεί όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 41χρονος ήταν παρών για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

«Τα παιδιά τα είχε στρέψει εναντίον της. Αυτός ήταν φουλ χειριστικός. Δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, δεν την άφηνε να βγει έξω κι εκείνη έβγαινε κρυφά. Είχε προφίλ κρυφό το κορίτσι στο Facebook. Εκείνος αρχικά δεν το ήξερε. Όταν το ανακάλυψε άνοιξε και εκείνος κρυφό λογαριασμό στο Instagram και την παρακολουθούσε».

Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, γείτονας είχε καλέσει ξανά την Αστυνομία, έπειτα από έντονο καβγά του ζευγαριού. Όταν όμως έφτασε το περιπολικό, το επεισόδιο είχε λήξει και η 39χρονη δεν θέλησε να υποβάλει καταγγελία. Η τελευταία φορά που γείτονες αντιλήφθηκαν, όπως λένε, την κακοποίησή της ήταν την περασμένη Πέμπτη.

«Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα την Αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μία γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς εδώ στη γειτονιά από πού προέρχονταν οι φωνές. Πάντως δεν ήμουν μόνο εγώ. Αρκετοί μαζευτήκαμε και είχαμε απορήσει τι και πού συμβαίνει. Ενημέρωσα το Κέντρο για το σημείο που βρισκόμαστε πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μία γυναίκα ουρλιάζει, ζητά βοήθεια απεγνωσμένα και πως ενδεχόμενα έχουμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η Αστυνομία, χτύπησε σε διάφορα σημεία, έψαξε σε μία διπλανή πολυκατοικία, αλλά εκείνη την στιγμή επικρατούσε σιωπή».

Όσα είπε ο πατέρας του 41χρονου γυναικοκτόνου

Ο πατέρας του καθ’ ομολογία δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα μίλησε για το έγκλημα με θύτη τον 41χρονο γιο του και θύμα την 39χρονη γυναίκα του. Η φρικτή δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο δράστης κατάφερε περισσότερες από 40 μαχαιριές στη σύζυγό του. Κυριολεκτικά την κατακρεούργησε.

Στον ANT1 και την εκπομπή “Αποκαλύψεις” μίλησε κ. Τάσος, ο πατέρας του γυναικοκτόνου, όπου και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να την χωρίσει, να την αφήσει και να φύγει και όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε.

«Εγώ έπεσα από τα σύννεφα μόνο, τι να έχω. Καταστράφηκε, κοιτάξτε, όταν έχεις αγοράσει σπίτι, έχεις μία δουλειά που είσαι για 14 χρόνια, έχεις μηχανάκι, αυτοκίνητο και περνάς καλά με τα παιδιά σου, από κει και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Όταν ακούω εγώ και παίρνει στο παιδί να πούμε 510 ευρώ αυτοκινητάκι, που εγώ δεν μου έπαιρνε η μάνα μου τίποτα.

Τα πάντα. Τα πάντα, αυτό το έλεγε η γειτονιά, δεν το λέω εγώ, συνέχεια τα πρόσεχε τα παιδιά του» υποστήριξε και συνέχισε:

«Πιστεύω, πιστεύω εγώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια… ότι η υπερβολική αγάπη ήταν, η ζήλια, η ζήλια. Πιστεύω, εγώ πιστεύω, τώρα τι έγινε κανείς δεν ξέρει. Καταστράφηκε… όταν έχει μια δουλειά λογιστής που είναι 14 χρόνια, έχει αυτοκίνητο, έχει σπίτι δικό του, τι άλλο να έχει; Εγώ δεν είχα τίποτα. Τι άλλο; Είχε φτιαχτεί. Δεν ήξερα τίποτε εγώ».

«Δεν το περίμενα – Έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή»

Στη συνέχεια ο κ. Τάσος είπε:

«Όχι δεν το περίμενα, τι να πω ότι το περίμενα; Αλλά έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή, αυτή που έκανα κι εγώ, διώξε την τελείωσε, διώξε την και τελείωσε, πολύ απλό είναι, αλλά όταν κολλάς το μέλι με τη ζάχαρη, άστο.

Για μένα είναι ο καλύτερος (πατέρας). Έκανε τα πάντα για τα παιδιά του, να τα πάει να παίξουνε και χίλια δύο. Όση κούραση και να είχε τα παιδιά πρώτα.

Εγώ πήγαινα κάθε Κυριακή κι έτρωγα. Πολλές φορές πήγαινα και έβλεπα ότι έβαζε ένα πικάπ, χόρευε με τα παιδιά πάντα. Και έπαιρνε τη μικρή και την άλλη μικρή και χόρευε. Σπάνια χόρευε με τη γυναίκα του. Εμένα δεν μου είχανε δείξει τίποτα. Αλλά και το σωστό να το λέω, μου είπε η κόρη μου, “μην ανακατευτείς”, τότε όταν παντρευτήκανε, “στα οικογενειακά τους”, μου λέει “μπαμπά”, καθόλου. Δεν ανακατεύτηκα ποτέ, να του πω “έχεις λεφτά”; Τίποτα. Έχω άλλα δύο παιδιά».

«Στενοχωριέμαι παιδί μου είναι – Έγινε τώρα τι να κάνουμε – Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος»

Εντύπωση προκαλούν τα λόγια του πατέρα στη συνέχεια:

«Στενοχωριέμαι, παιδί μου είναι. Αφού με είδε μετά… έγινε τώρα, τι να κάνουμε; Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Για μένα φταίει, γιατί έπρεπε να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. Τελείωσε. Να κοιτάξει τη ζωή του.

Κι εγώ μπορεί να έχω χωρίσει, αλλά κοίταξα τα παιδιά μου, τη ζωή μου. Τελείωσε. Τώρα αυτό που έκανες τώρα, σε μισώ κι εγώ σαν πατέρας. Γιατί και να είμαι καλά με σένα, δεν ξέρω άμα αύριο δεν κάνεις το ίδιο και στον πατέρα σου; Δεν σου έχω εμπιστοσύνη εγώ».

Δείτε το βίντεο:

Την Πέμπτη η απολογία του 41χρονου

Λίγες ώρες πριν από το έγκλημα, η Βασιλική είχε πάει τα παιδιά της σε παιδότοπο. Άτομα που την είδαν ανέφεραν ότι έδειχνε προβληματισμένη, αναστατωμένη κατά διαστήματα και κρατούσε συνεχώς το κινητό της τηλέφωνο. Το βράδυ της Κυριακής, η κατάσταση κατέληξε στη δολοφονία της μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος φέρεται να επιμένει στον ισχυρισμό ότι η 39χρονη σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. Ο συνήγορός του προσπάθησε να ενισχύσει αυτήν τη γραμμή υπεράσπισης, δείχνοντας φωτογραφίες και υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του φέρει αμυχές, μώλωπες και εκχυμώσεις από πάλη που, όπως λέει, προηγήθηκε της δολοφονίας.

Αρχικά, ο 41χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και είχε τοποθετήσει μαχαίρι στο χέρι της, λέγοντας ότι εκείνη προσπάθησε να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια, υπό το βάρος των στοιχείων και των ιατροδικαστικών ευρημάτων, ομολόγησε την πράξη του.

Η οικογένεια της 39χρονης δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και απευθύνθηκε στον δήμο, ώστε το κόστος να μην το αναλάβει η οικογένεια του δράστη. Τελικά, τα έξοδα ανέλαβαν ιδιώτες, ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο 41χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία, ενώ τα δύο παιδιά του ζευγαριού καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απώλεια της μητέρας τους με τη στήριξη ειδικών.