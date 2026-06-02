Γερμανία: Ένοπλος τραυμάτισε αστυνομικό και κρατά δύο παιδιά ομήρους στο Ντόρτμουντ

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές Αρχές στο Ντόρτμουντ, όπου ένας άνδρας έχει οχυρωθεί σε κατοικία στην περιοχή Χέχστεν, κρατώντας σύμφωνα με πληροφορίες δύο μικρά παιδιά ως ομήρους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σπίτι όπου έχει ταμπουρωθεί ο δράστης.

Προηγήθηκε επεισόδιο σε εστιατόριο

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, ο άνδρας, που φέρεται να είναι Σέρβος υπήκοος, προκάλεσε νωρίτερα επεισόδιο σε εστιατόριο του Ντόρτμουντ.

Όπως αναφέρεται, εισέβαλε στον χώρο κρατώντας ρόπαλο, απείλησε πελάτες και έκανε χρήση σπρέι πιπεριού πριν διαφύγει με αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε μέσα από το όχημά του με όπλο μικρού διαμετρήματος.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεγονός που περιόρισε τον τραυματισμό του σε ελαφρύ βαθμό.

Οχυρώθηκε σε σπίτι με δύο παιδιά

Μετά το περιστατικό ο άνδρας κατέφυγε σε κατοικία στην περιοχή Χέχστεν και φέρεται να κρατά εκεί δύο μικρά παιδιά ως ομήρους.

Η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα για λόγους ασφαλείας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και επίλεκτες ειδικές μονάδες της γερμανικής αστυνομίας, οι οποίες έχουν αναλάβει την αξιολόγηση της κατάστασης και την προετοιμασία ενδεχόμενης επέμβασης.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση WDR, οι αρχές κάνουν λόγο για «κατάσταση απειλής» στην περιοχή, χωρίς να έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των παιδιών ή για τα κίνητρα του δράστη.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να επιχειρούν γύρω από το σπίτι, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων βαλλιστικές ασπίδες προστασίας.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα του υπόπτου ή την έκβαση της ομηρίας.