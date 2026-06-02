Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Τραμπ: Ένας μανιακός που διέλυσε σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε στις ΗΠΑ

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Ο θρύλος του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ «μανιακό» που «διέλυσε σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 76χρονος πρωταγωνιστής των ταινιών «Pretty Woman» και «American Gigolo» έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Διεθνούς Βραβείου Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία, στο Όσλο.

«Ζούμε στην πιο σκοτεινή περίοδο»

«Ζούμε στην πιο σκοτεινή περίοδο που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη», δήλωσε ο Γκιρ απευθυνόμενος στο κοινό.

«Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι η Αμερική θα μπορούσε να καταλήξει έτσι; Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι ένας τέτοιος μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;»

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του ο Τραμπ «διέλυσε σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκιρ στρέφεται εναντίον του Ρεπουμπλικανού Προέδρου. Τον Φεβρουάριο του 2025 τον είχε χαρακτηρίσει «νταή».

«Δεν κάναμε αρκετά»

Κατά την απονομή βραβείων στον φυλακισμένο Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Τζεν και στον αντιφρονούντα της χούντας της Μιανμάρ Σάι, ο Γκιρ παραδέχθηκε ότι δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό; Επειδή κοιμηθήκαμε. Δεν ενδιαφερθήκαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», είπε ο βετεράνος ηθοποιός.

Αναφορά στο Νταχάου και προειδοποίηση για τον αυταρχισμό

Ο Γκιρ ανέφερε επίσης ότι επισκέφθηκε πρόσφατα το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου στη Γερμανία.

«Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημάδια, αυτή τη δικτατορία των τεράτων, και το πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», τόνισε.

Υποστηρικτής του Θιβέτ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι εδώ και δεκαετίες ένθερμος υποστηρικτής του Θιβέτ και έχει ασπαστεί τον βουδισμό. Έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Δαλάι Λάμα, τον εξόριστο πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, τον οποίο η Κίνα κατηγορεί ότι υποκινεί αποσχιστικές τάσεις στην περιοχή των Ιμαλαΐων.

Από το 2024 ζει στην Ισπανία μαζί με την τρίτη σύζυγό του, την Ισπανίδα Αλεχάντρα Σίλβα.