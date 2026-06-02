Τραμπ: «Ψευδείς» οι πληροφορίες περί διακοπής των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν διακοπεί, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα υπήρξαν συνομιλίες ακόμη και σήμερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «ψευδείς και λανθασμένες» τις αναφορές ότι οι δύο πλευρές σταμάτησαν να επικοινωνούν πριν από λίγες ημέρες.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται αδιάκοπα»

«Τα δημοσιεύματα των Fake News ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδή και λανθασμένα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ανέφερε, οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται αδιάκοπα.

«Οι συνομιλίες μας συνεχίζονται συνεχώς, πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, χθες και σήμερα», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την πίεση προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας.

«Τους είπα ότι ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να καταλήξετε σε συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο», ανέφερε.

Τα δημοσιεύματα περί παγώματος των επαφών

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars είχε μεταδώσει ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον με στόχο την επίτευξη μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης είχε σταματήσει πριν από μερικές ημέρες.

Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε διακόψει τις επαφές με διαμεσολαβητές μετά τις ισραηλινές απειλές για βομβαρδισμό της Βηρυτού.

Ρούμπιο: Ενδέχεται να συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν λίγες ώρες μετά τις αναφορές του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι το Ιράν ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να συζητήσει για πρώτη φορά πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνιόταν ακόμη και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ρούμπιο επισήμανε πάντως ότι η διαδικασία παραμένει δύσκολη, καθώς η λήψη αποφάσεων στην ιρανική ηγεσία είναι πολύπλοκη και οι απαντήσεις συχνά καθυστερούν αρκετές ημέρες.