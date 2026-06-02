Πέτη Πέρκα στο enikos.gr για Τσίπρα: Η «ενός ανδρός αρχή» είναι πολύ μακριά από την Αριστερά – Εύχομαι στους συντρόφους μου να αντέξουν

Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς και δεκάδων στελεχών του κόμματος, η μέχρι πρότινος πρόεδρος της Κ.Ο. Πέτη Πέρκα, μιλώντας στο enikos.gr. Επιβεβαιώνοντας τη φημολογία του τελευταίου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την οποία υπήρχε κλίμα ασυνεννοησίας στο εσωτερικό του κόμματος, που θύμιζε περισσότερο «βραδυφλεγή» βόμβα έτοιμη να εκραγεί, αποσαφήνισε, ότι δεν υπήρξαν πολιτικές διαφωνίες, αλλά ο πυρήνας των εσωκομματικών «αναταράξεων» ήταν η χάραξη στρατηγικής.

Της Άννας Δόλλαρη

Επιπροσθέτως, η ίδια εκτιμά, πως ρόλο καταλύτη για τις πρόσφατες εξελίξεις, έπαιξε η ΕΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο η ίδια υποστηρίζει, πως επιθυμεί να ενταχθεί η συντριπτική πλειοψηφία των αποχωρήσαντων.

«Ήταν αναμενόμενες οι αποχωρήσεις»

«Ήταν κάτι όντως αναμενόμενο. Έχει πολύ καιρό που οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες είχαν αποφασίσει ότι δεν θα μείνουν στη Νέα Αριστερά. Προφανώς το κρίσιμο είναι η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, αυτό είναι φανερό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Πρέπει να σημειώσω ότι στο πρόσφατο προγραμματικό Συνέδριο –πριν από δυο μήνες – υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις. Και σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές θέσεις, που είναι πολύ κρίσιμο θέμα, δεν διαφωνούσαμε και γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική μας ομάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά, μέχρι το τέλος…» τόνισε η κ. Πέρκα.

«Δεν υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες. Το θέμα ήταν η στρατηγική. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα: εμείς θεωρούμε –και αυτό ήταν μέσα στη συνεδριακή απόφαση που ψηφίστηκε- ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωποπαγή κόμματα, δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά. Είμαστε κόμμα της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, έτσι δημιουργηθήκαμε. Όταν έγινε η Νέα Αριστερά είπαμε: «Η πολιτική επιστρέφει». Έχει ζήσει η χώρα πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ και διάφορες τέτοιες μορφές σοσιαλδημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η ελπίδα. Έκαναν κάποιες προσωπικές επιλογές προφανώς. Να τους ευχηθούμε καλή τύχη και καλή πορεία, δεν ξέρω πώς θα ‘ναι τα πράγματα», συμπλήρωσε αναφερόμενη στα στελέχη της ΝΕΑΡ που αποχώρησαν.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι δεν κάνει κόμμα, με την κλασική έννοια, με όργανα και συλλογικές διαδικασίες. «Θα είναι ο αρχηγός, ο οποίος θα διαλέγει πρόσωπα, και το πού θα πάει ο καθένας, θα αποφασίζει την πολιτική και τα υπόλοιπα. Είναι πολύ μακριά από την αριστερά. Δεν ξέρω, εύχομαι στους συντρόφους μας να τα πάνε καλά και να τα αντέξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ευτελισμό, αν τεθούν όροι και γίνει επιλογή προσώπων από τον ίδιο.

Σε ερώτησή μας για το τι αντιπροσωπεύει ο πρώην πρωθυπουργός πλέον ιδεολογικά και πολιτικά, η κ. Πέρκα, δεν δίστασε να εκφράσει την πεποίθηση πως ο Αλέξης Τσίπρας αν και θέλει να συνδεθεί το νέο εγχείρημα με την Αριστερά, η πρωτοβουλία του καταρχήν να ηγηθεί ενός κόμματος, το οποίο έχει καθαρά προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά, δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με την ιδεολογία της Αριστεράς και των αρχών από τις οποίες διέπεται.

«Θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην επόμενη Βουλή»

«Ο κ. Τσίπρας στις πρώτες του δηλώσεις ξεκίνησε αρκετά κεντρώος, έως πολύ. Μετά, βέβαια, είδε ότι υπάρχει συνωστισμός εκεί… Η παρουσίαση του κόμματός του- και το όνομα βέβαια- θέλει να παραπέμψει πιο πολύ στην αριστερά, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η «ενός ανδρός αρχή» είναι ένα πράγμα τελείως έξω από οποιαδήποτε μορφή και έκφανση της αριστεράς. Οπότε, εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε, θα υπάρχουμε, και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, και στα κινήματα. Και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να είμαστε στην επόμενη Βουλή, διότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και χρήσιμη αυτή η φωνή της αριστεράς παντού».

Στη συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας η Πέτη Πέρκα, δήλωσε πως εδώ και καιρό ήταν πασιφανές, πως ο κ. Χαρίτσης και άλλα στελέχη, είχαν διαφοροποιήσει τη στάση τους και πλέον δεν υπήρχε ομοφωνία και ομοψυχία, σχετικά με σημαντικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτό ήταν φανερό. Δεν το κατακρίνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κόμμα έλεγε «Πάμε να κάνουμε αυτό»… και ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα, κοιτούσαν αλλού. Αυτό ήταν φανερό από ένα σημείο και μετά», ανέφερε με μία δόση πικρίας.

«Η Αριστερά δεν είναι transit κόμμα»

«Επίσης όμως είναι φανερό, πως η Νέα Αριστερά δεν είναι transit κόμμα. Κάτι για να πας παραπέρα. Έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε το κομμάτι της ανανεωτικής σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς, ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία. Είναι κρίμα και για την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί πραγματικά είχε μια εξαιρετική παρουσία στη Βουλή. Πολύ διαφορετική από πολλά άλλα κόμματα σε θέματα πολύ κρίσιμα, εκτός από τα σκάνδαλα, όπως είναι το κράτος δικαίου, ο πόλεμος, η κλιματική κρίση, οι εξορύξεις… Θα συνεχίσουμε, όμως» είπε η κ. Πέρκα, στηλιτεύοντας προφανώς με έμμεσο τρόπο τις «μεταγραφές».

Στο ερώτημα πώς αξιολογεί η ίδια συνολικά τις εξελίξεις, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο πώς βλέπει να αναδιαμορφώνεται, και ευρύτερα το πολιτικό τοπίο, αλλά και ιδιαίτερα ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, η κ.Πέρκα, τοποθετήθηκε ως εξής:

«Υπάρχει κρίση αντιπροσώπησης, πραγματικά. Δεν είναι μόνο στη Νέα Αριστερά, γιατί τώρα θα γίνει και το κόμμα του κ. Σαμαρά απ’ ό,τι φαίνεται. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει η αριστερά. Εμείς πήραμε απόφαση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα κιόλας, που κάνει λόγο για ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θα μείνουμε, και θα παλέψουμε γι’ αυτό, μιλώντας με συλλογικότητες και με κινήματα.

Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με την πολιτική οικολογία, με την οποία ήδη έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, οπότε θα δούμε μέσα στο το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Αριστερά θα υπάρχει και θα υπάρχει δυνατά».

«Χειρότερη η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφορικά με την πολιτική ή μη επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Αριστεράς, η κ. Πέρκα, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη γιατί από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία, θέλει να μετακομίσει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν βλέπω ότι θα τους πάρει όλους… Επομένως, αυτή τη στιγμή ό,τι μείνει, θα είναι αυτοί που δεν θα επιλέξει να πάρει ο κ. Τσίπρας. Απορώ και πώς το συζητάνε ψύχραιμα.

Υπάρχει κόσμος της βάσης ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αριστερός κόσμος, και θα μπορούσαμε. Αυτή η συζήτηση πιθανώς να γίνει, αλλά σε αυτή την συγκυρία, εγώ βλέπω μόνο ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, και άλλους θα τους πάρει και άλλους δεν θα τους πάρει. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε, να υπάρξει ώσμωση, να κάνουμε ένα κοινό προωθητικό πρόγραμμα, με όραμα, ιδεολογία, κέφι. Και με ελπίδα και αισιοδοξία, ότι κάτι καλό θα αφήσουμε… Κάτι καλό να κάνουμε».

Οι διεργασίες, οι μετακινήσεις και οι ζυμώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες το τελευταίο χρονικό διάστημα με μεγάλα ερωτηματικά για το εάν και το πότε θα ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ποιο είναι το επόμενο βήμα της κ. Αχτσιόγλου η οποία παραιτήθηκε από βουλευτής, πώς θα κινηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βιώνει την βαθύτερη και μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή του, και εάν μαζί με τα δύο νέα κόμματα «ξεπροβάλλει» τελικά και νέο κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα αναδιαμορφώσει εκ νέου τον πολιτικό χάρτη, τα ποσοστά και τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.