Σεμίνα Διγενή: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Νάσο Αθανασίου – «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Σεμίνα Διγενή με αφορμή τον θάνατο του Νάσου Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε στην τηλεόραση.

Η δημοσιογράφος, ο Νάσος Αθανασίου και ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδάκης, είχαν γράψει τη δική τους τηλεοπτική ιστορία με τη θρυλική εκπομπή «3 στον αέρα» τη δεκαετία του ’80 στην ΕΡΤ. Αργότερα, στην τηλεοπτική παρέα, προστέθηκε ο Γιάννης Δημαράς.

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Η πολιτικός και δημοσιογράφος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Αχ μωρέ Νάσο μου, πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση, στο “3 στον αέρα” και μου έμαθες πολλά. Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα. Κουράγιο Εύη» έγραψε η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει μια φωτογραφία από το στούντιο της θρυλικής εκπομπής.