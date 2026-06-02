Καλαμάτα: «Έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή, να την διώξει – Έγινε τώρα, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος είναι» – Όσα είπε ο πατέρας του 41χρονου γυναικοκτόνου

Ο πατέρας του καθ’ ομολογία δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα μίλησε για το έγκλημα με θύτη τον 41χρονο γιο του και θύμα την 39χρονη γυναίκα του. Η φρικτή δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο δράστης κατάφερε περισσότερες από 40 μαχαιριές στη σύζυγό του. Κυριολεκτικά την κατακρεούργησε.

Στον ANT1 και την εκπομπή “Αποκαλύψεις” μίλησε κ. Τάσος, ο πατέρας του γυναικοκτόνου, όπου και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να την χωρίσει, να την αφήσει και να φύγει και όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε.

«Εγώ έπεσα από τα σύννεφα μόνο, τι να έχω. Καταστράφηκε, κοιτάξτε, όταν έχεις αγοράσει σπίτι, έχεις μία δουλειά που είσαι για 14 χρόνια, έχεις μηχανάκι, αυτοκίνητο και περνάς καλά με τα παιδιά σου, από κει και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Όταν ακούω εγώ και παίρνει στο παιδί να πούμε 510 ευρώ αυτοκινητάκι, που εγώ δεν μου έπαιρνε η μάνα μου τίποτα.

Τα πάντα. Τα πάντα, αυτό το έλεγε η γειτονιά, δεν το λέω εγώ, συνέχεια τα πρόσεχε τα παιδιά του» υποστήριξε και συνέχισε:

«Πιστεύω, πιστεύω εγώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια… ότι η υπερβολική αγάπη ήταν, η ζήλια, η ζήλια. Πιστεύω, εγώ πιστεύω, τώρα τι έγινε κανείς δεν ξέρει. Καταστράφηκε… όταν έχει μια δουλειά λογιστής που είναι 14 χρόνια, έχει αυτοκίνητο, έχει σπίτι δικό του, τι άλλο να έχει; Εγώ δεν είχα τίποτα. Τι άλλο; Είχε φτιαχτεί. Δεν ήξερα τίποτε εγώ».

«Δεν το περίμενα – Έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή»

Στη συνέχεια ο κ. Τάσος είπε:

«Όχι δεν το περίμενα, τι να πω ότι το περίμενα; Αλλά έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή, αυτή που έκανα κι εγώ, διώξε την τελείωσε, διώξε την και τελείωσε, πολύ απλό είναι, αλλά όταν κολλάς το μέλι με τη ζάχαρη, άστο.

Για μένα είναι ο καλύτερος (πατέρας). Έκανε τα πάντα για τα παιδιά του, να τα πάει να παίξουνε και χίλια δύο. Όση κούραση και να είχε τα παιδιά πρώτα.

Εγώ πήγαινα κάθε Κυριακή κι έτρωγα. Πολλές φορές πήγαινα και έβλεπα ότι έβαζε ένα πικάπ, χόρευε με τα παιδιά πάντα. Και έπαιρνε τη μικρή και την άλλη μικρή και χόρευε. Σπάνια χόρευε με τη γυναίκα του. Εμένα δεν μου είχανε δείξει τίποτα. Αλλά και το σωστό να το λέω, μου είπε η κόρη μου, “μην ανακατευτείς”, τότε όταν παντρευτήκανε, “στα οικογενειακά τους”, μου λέει “μπαμπά”, καθόλου. Δεν ανακατεύτηκα ποτέ, να του πω “έχεις λεφτά”; Τίποτα. Έχω άλλα δύο παιδιά».

«Στενοχωριέμαι παιδί μου είναι – Έγινε τώρα τι να κάνουμε – Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος»

Εντύπωση προκαλούν τα λόγια του πατέρα στη συνέχεια:

«Στενοχωριέμαι, παιδί μου είναι. Αφού με είδε μετά… έγινε τώρα, τι να κάνουμε; Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Για μένα φταίει, γιατί έπρεπε να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. Τελείωσε. Να κοιτάξει τη ζωή του.

Κι εγώ μπορεί να έχω χωρίσει, αλλά κοίταξα τα παιδιά μου, τη ζωή μου. Τελείωσε. Τώρα αυτό που έκανες τώρα, σε μισώ κι εγώ σαν πατέρας. Γιατί και να είμαι καλά με σένα, δεν ξέρω άμα αύριο δεν κάνεις το ίδιο και στον πατέρα σου; Δεν σου έχω εμπιστοσύνη εγώ».

