Βρετανία: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», έλεγε 18χρονος που πέθαινε από μαχαιριά ενώ οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία βίντεο από κάμερες αστυνομικών που δείχνει τον 18χρονο Χένρι Νόβακ να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» ενώ αιμορραγούσε από θανατηφόρα μαχαιριά και οι αστυνομικοί τον περνούσαν για δράστη της επίθεσης, σύμφωνα με το BBC.

Ο φοιτητής από το Σαουθάμπτον είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι από τον 23χρονο Βίκρουμ Ντίγκουα τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ήταν το θύμα ρατσιστικής επίθεσης, με αποτέλεσμα οι αρχές να στραφούν αρχικά εναντίον του τραυματισμένου νεαρού.

Στο υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών, ο Νόβακ ακούγεται να λέει επανειλημμένα «με έχουν μαχαιρώσει» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ένας αστυνομικός του απαντά: «Δεν νομίζω ότι σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε».

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί του περνούν χειροπέδες και τον συλλαμβάνουν για επίθεση, ενώ εκείνος χάνει σταδιακά τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 18χρονος είπε συνολικά εννέα φορές ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και τέσσερις φορές ότι είχε μαχαιρωθεί.

Ο Νόβακ είχε τραύματα στα πόδια και μία θανατηφόρα μαχαιριά στην καρδιά από λεπίδα τελετουργικού μαχαιριού των Σιχ, μήκους 21 εκατοστών. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 21 χρόνια.

«Ο Χένρι δεν πέθανε με αξιοπρέπεια»

Ο πατέρας του θύματος, Μαρκ Νόβακ, χαρακτήρισε τη μεταχείριση του γιου του «απάνθρωπη και εξευτελιστική».

«Ο Χένρι είπε εννέα φορές ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τους είπε τέσσερις φορές ότι είχε μαχαιρωθεί. Τον έσερναν πάνω στο χαλίκι, του γύρισαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και του πέρασαν χειροπέδες», δήλωσε.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο νεαρός αντιμετωπίστηκε ως ύποπτος ενώ στην πραγματικότητα ήταν το θύμα της επίθεσης.

Η απάντηση της αστυνομίας

Η αναπληρώτρια ηγεσία της αστυνομίας του Χάμσαϊρ εξέφρασε τη λύπη της για όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης λίγα λεπτά μετά την πρώτη επαφή με τον νεαρό.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τραύμα στην καρδιά ήταν τόσο σοβαρό ώστε δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί ακόμη και αν είχε αναγνωριστεί αμέσως η κατάστασή του.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εποπτείας της Αστυνομίας (IOPC) διεξάγει έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο.

Αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή και σοκαριστική», ενώ επανέφερε τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της βίας με μαχαίρια.

Παράλληλα, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, κατηγόρησε την αστυνομία για άνιση μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποκαλύπτει «δύο μέτρα και δύο σταθμά» ως προς τη φυλή.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι η αστυνομία οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.