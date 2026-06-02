Ηράκλειο: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από σχολείο

Ένα 16χρονο αγόρι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τραυματιζόμενο στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την οδική ασφάλεια στην περιοχή, με γονείς να καταγγέλλουν την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Ανήσυχοι γονείς και μαθητές από το περιστατικό
Έχουν τεθεί εκ νέου ζητήματα οδικής ασφάλειας Πηγή: Nea Kriti
Τεράστια αναστάτωση προκλήθηκε έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όταν ένα 16χρονο παιδί, μαθητής της Β’ Λυκείου, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Στο σημείο μαζεύτηκαν συμμαθητές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι εναγωνίως προσπάθησαν να βοηθήσουν, τον ανήλικο ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι επαναφέρουν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από το σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με καταγγελία γονέα στο neakriti.gr, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των μαθητών, ενώ παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, την ώρα που αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένες ταχύτητες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τα παιδιά.

Παράλληλα, μαθητές που ήταν παρόντες στο συμβάν παραμένουν σοκαρισμένοι από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

